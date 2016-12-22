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Главная страница / Новости Рязани и области
02.12.2016
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Общество
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Продукция Рязанской нефтеперерабатывающей компании – лауреат всероссийского конкурса

Продукция Рязанской нефтеперерабатывающей компании – лауреат всероссийского конкурса

Почетного звания лауреата конкурса Программы «100 лучших товаров России» удостоено топливо судовое дистиллятное DMF вид I СТО 85778267-002-2014. Топливо используется для функционирования установок, которые генерируют электроэнергию на морских и речных судах. Нефтепродукт имеет низкое содержание серы, что позволяет применять его в особых зонах мореплавания, в которых установлен жесткий контроль над выбросами соединений серы. Топливо соответствует требованиям международного стандарта ISO 8217.

– Работа специалистов Рязанской НПК оценена по достоинству, – считает главный технолог АО «РНПК» Юрий Гордеев. – Наша задача – не останавливаться на достигнутом, активно развивать производство, выпускать конкурентоспособную продукцию, создавая тем самым благоприятную экологическую обстановку.

Рязанская нефтеперерабатывающая компания является дочерним предприятием НК «Роснефть». В конкурсе Программы «100 лучших товаров России» ее продукция участвует четырнадцать лет и практически каждый год становится лауреатом и дипломантом с внесением в общероссийские каталоги. В 1998 году, в год основания конкурса, лучшими признаны рязанские бензины серии РЭК, через год лауреатами программы стали моторные масла, а еще через год – дизельное топливо.

Закономерен успех 2016 года, теперь в ближайшие два года топливо судовое дистиллятное будет маркироваться знаком «100 лучших товаров России».

Продукция РНПК, отмеченная за время существования программы дипломами лауреата и дипломанта с внесением в общероссийские каталоги:

1998 год – Рязанские бензины серии РЭК;

2000 год – масла моторные – лауреаты Программы;

2001 год – дизельное топливо с улучшенными экологическими свойствами – дипломант Программы;

2006 год – топливо дизельное Евро экологического класса 3 – лауреат программы, бензины автомобильные экологического класса 3 – дипломанты Программы;

2007 год – бензины автомобильные для автомобилей класса Евро-4 и бензины автомобильные ULTIMATE – лауреаты Программы;

2009 год – топливо дизельное Евро 5 с содержанием серы до 10 ррм и топливо для реактивных двигателей ТС-1 высший сорт – лауреаты Программы;

2011 год – два вида продукции РНПК: неэтилированные бензины (Премиум Евро-95 вид II; Супер Евро-98 вид II) и дизельное топливо – лауреаты Программы;

2012 год – автомобильные бензины класса 4 марок Pulsar-92 и Pulsar-95, а также топливный сжиженный углеводородный газ пропан-бутан автомобильный включены в общероссийский каталог «100 лучших товаров России»;

2013 год – бензин автомобильный фирменный Pulsar-95, класс 5 – лауреат, бензины неэтилированные Премиум Евро-95, вид III и Супер Евро-98, вид III – дипломанты;

2014 год – топливо для реактивных двигателей марки ТС-1 и дизельное топливо летнее и межсезонное ДТ-Л-К5 и ДТ-Е-К5.

2015 год – бензин неэтилированный АИ-92- К5 и дизельное топливо зимнее – К5 – лауреаты

Справка
Всероссийский конкурс «100 лучших товаров России» проводится с 1998 года Межрегиональной общественной организацией «Академия проблем качества» при поддержке Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.
Цель проекта – мотивировать предприятия к повышению конкурентоспособности реального сектора российской экономики, импортозамещению и наполнению внутреннего рынка страны высококачественными товарами отечественного производства.

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