В Рязанской области разыскивают очевидцев ДТП

Следственным отделом по расследованию ДТП устанавливаются очевидцы автоаварии, которая произошла 13 ноября прошлого года примерно в 23.45 на 165-м километре дороги Москва-Челябинск. Здесь столкнулись «Chеvrоlеt Lаnоs» и квадроцикл. Водитель квадроцикла после ДТП скрылся.

В результате аварии пассажир квадроцикла - 34-летний житель Рыбновского района –получил серьезную черепно-мозговую травму и был госпитализирован.

Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией по данному факту ДТП, обращаться по телефону: (4912) 29-93-52, 25-65-59.

Устанавливаются очевидцы автоаварии, которая произошла 3 ноября этого года в 12.00 в Рязани на улице Спортивной. Столкнулись автомобили «Ford Focus» и «Honda CR-V».

Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией по данному факту ДТП, обращаться по телефонам: (4912) 29-76-67, 29-95-29, 46-30-40 или по адресу: г.Рязань, ул.Лесная, д.28 каб. 212.