В Рязани инспекторы ГИБДД совместно со слабовидящими школьниками провели акцию «Внимание! Слепые пешеходы!»

Как сообщает сайт УМВД России по области, полицейские вместе с детьми хотели напомнить водителям о том, что люди с ограниченными физическими возможностями, которым тяжело ориентироваться в городской среде, нуждаются в особом внимании и уважении со стороны водителей.

Ребята из отряда юных инспекторов школы-интерната №26 города Рязани, в которой учатся слабовидящие дети, вышли вместе с инспекторами ДПС в рейд. Дети заранее подготовились к его проведению. Разработали и изготовили памятки для водителей, сделали маленькие игрушки-талисманы, которые можно повесить в автомобиле (человек с белой тростью).

Основная просьба ребят к водителям - быть особо внимательными к слабовидящим и слепым пешеходам, особенно в тех местах, где есть знаки дополнительной информации «Слепые пешеходы».