Волк спел с козлятами в рязанском театре кукол

Юных зрителей и их родителей областной кукольный театр порадовал музыкальной премьерой «Волк и семеро козлят». Многие видели советский мультфильм «Волк и семеро козлят на новый лад», где знакомая всем с детства сказка представлена совсем по-другому. Но постановщик Валерий Скиданов пошел дальше: он соединил песни Юрия Энтина, музыку Алексея Рыбникова с традиционной русской народной сказкой и собственными стихами. Так получился оригинальный театральный продукт.

Для участия в спектакле Валерий Скиданов отобрал молодых актеров театра, которые поют на сцене вживую. Музыкальная сказка настолько понравилась детям, что они пели вместе с козлятами и пританцовывали, сидя на креслах. Родители в зрительном зале тоже не скучали. Они любовались красивыми самобытными куклами, выполненными по эскизам художника Захара Давыдова, лауреата Национальной театральной премии «Золотая маска», слушали музыку и внимательно смотрели на сцену. Взрослым тоже было интересно, как повернется сюжет в спектакле.

Сегодня в кукольном театре прошел предпремьерный показ, а премьера спектакля состоится 3 и 4 декабря в 12:00.