Рязанских библиотекарей призвали переводить в цифровую форму важные документы краеведческой тематики

В областной библиотеке имени Горького состоялся семинар-совещание руководителей государственных и муниципальных библиотек региона по планированию деятельности на 2017 год.

Библиотеки, представившие лучшие отчеты по самооценке деятельности, получили награды. В их число вошли центральные библиотеки Касимовского, Сасовского и Рязанского районов.

Первый заместитель министра природопользования области Ирина Юхина рассказала о мероприятиях будущего Года экологии в России, которые будут проходить на территории региона.

О предстоящем XIX Всероссийском фестивале молодежи и студентов рассказала представитель министерства молодежной политики, физической культуры и спорта области Елена Ванюшкина. Она призвала участников совещания к распространению информации о фестивале в своих муниципальных образованиях.

Об инновационных формах работы с детьми рассказала заместитель директора областной детской библиотеки Светлана Вайло. Она призвала коллег обратить особое внимание на формирование у детей толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья.

Заведующая краеведческим информационным отделом библиотеки имени Горького Алла Сурина призвала присутствующих к активному переводу в цифровую форму важных документов краеведческой тематики.

Подводя итоги семинара-совещания директор библиотеки имени Горького, Наталья Гришина поблагодарила всех выступивших за представленный интересный опыт и пожелала успехов в реализации намеченных планов в будущем году.