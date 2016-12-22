Рязанских библиотекарей призвали переводить в цифровую форму важные документы краеведческой тематики
В областной библиотеке имени Горького состоялся семинар-совещание руководителей государственных и муниципальных библиотек региона по планированию деятельности на 2017 год.
Библиотеки, представившие лучшие отчеты по самооценке деятельности, получили награды. В их число вошли центральные библиотеки Касимовского, Сасовского и Рязанского районов.
Первый заместитель министра природопользования области Ирина Юхина рассказала о мероприятиях будущего Года экологии в России, которые будут проходить на территории региона.
О предстоящем XIX Всероссийском фестивале молодежи и студентов рассказала представитель министерства молодежной политики, физической культуры и спорта области Елена Ванюшкина. Она призвала участников совещания к распространению информации о фестивале в своих муниципальных образованиях.
Об инновационных формах работы с детьми рассказала заместитель директора областной детской библиотеки Светлана Вайло. Она призвала коллег обратить особое внимание на формирование у детей толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья.
Заведующая краеведческим информационным отделом библиотеки имени Горького Алла Сурина призвала присутствующих к активному переводу в цифровую форму важных документов краеведческой тематики.
Подводя итоги семинара-совещания директор библиотеки имени Горького, Наталья Гришина поблагодарила всех выступивших за представленный интересный опыт и пожелала успехов в реализации намеченных планов в будущем году.
22 декабря 2016