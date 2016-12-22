В Рязанской области состоялась просветительская акция «Звезды космонавтики», посвященная 160-летию К.Э. Циолковского

В музее К.Э. Циолковского в селе Ижевское состоялась просветительская акция «Звезды космонавтики», посвященная 160-летию К.Э. Циолковского и популяризации истории развития отечественной космонавтики.

В акции приняли участие представители культурной общественности, педагоги и школьники. Речь шла о ярких и переломных событиях в истории освоения космоса. Кроме того, состоялась презентация, посвященная выдающимся ученым и космонавтам, в частности, Константину Циолковскому, Сергею Королеву, Юрию Гагарину, Валентине Терешковой, Алексею Леонову, Нилу Армстронгу.

Источник: сайт правительства Рязанской области