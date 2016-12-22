Академия ФСИН России стала победителем чемпионата ФСИН России по самбо среди образовательных организаций, прошедшего в Рязани

В СДЮШОР по самбо и дзюдо «Родной край – спорт» состоялось торжественное закрытие Чемпионата ФСИН России среди территориальных органов и образовательных организаций по самбо в зачет Спартакиады уголовно-исполнительной системы 2016 года.

В соревнованиях приняли участие более 400 человек в составе 49 команд из 41 региона страны. Состязания проводились в 8 весовых категориях среди мужчин и в 9 – среди женщин.

Поскольку данный вид спартакиады включен в план-календарь соревнований Всероссийской федерации самбо, победители и серебряные призеры получат право на участие в чемпионате России по самбо 2017 года без предварительного отбора.

Врио начальника академии полковник внутренней службы Роман Ефремов поблагодарил всех участников за хорошую подготовку, силу, выносливость и упорство в достижении высоких спортивных результатов.

По итогам соревнований в общекомандном зачете среди территориальных органов призовые места распределились следующим образом:

1 место – ГУФСИН России по Свердловской области;

2 место – УФСИН России по Республике Мордовия;

3 место – УФСИН России по Саратовской области.

В общекомандном зачете среди образовательных организаций:

1 место – Академия ФСИН России;

2 место – Владимирский институт ФСИН России;

3 место – Самарский юридический институт ФСИН России.

По итогам двух дней соревнований в личном зачете в различных весовых категориях среди мужчин 1 место у Михаила Воробьева и Уали Куржева (Академия ФСИН России), 2 место занял Михаил Полянсков (Академия ФСИН России), 3 место – у Максима Манаенкова и Ильи Моисеева (Академия ФСИН России).

Среди женщин победительницами стали Мария Козлова и Татьяна Пронюшкина (УФСИН России по Рязанской области), Надежда Ромашкова (Академия ФСИН России).