Рязанские активисты ОНФ пообещали держать на контроле исполнение поручения Президента, прозвучавшего в послании

Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Рязанской области Владимир Юдин дал свой комментарий к посланию Президента РФ Федеральному Собранию:

– В послании Президента России Федеральному Собранию от 1 декабря 2016 г. прозвучала мысль о необходимости обустройства территорий как городской, так и сельской среды. Президент обратил внимание на то, что необходимо заняться уборкой загрязненных территорий, ликвидировать свалки, в которые превратились окрестности многих населенных пунктов.

Проблема несанкционированных свалок и загрязнения территорий, а также экологии городской среды актуальна и для Рязанской области. В региональный штаб постоянно обращаются неравнодушные люди, которые бьют тревогу по поводу состояния окружающего пространства в городских и сельских поселениях, где им приходится жить. Люди хотят обеспечить себе и своим детям право на благоприятную окружающую среду.

В своем послании Президент Российской Федерации сообщил, что в 2017 году регионам будет направлено 20 млрд. руб. на реализацию программ благоустройства. По словам руководителя государства, сами жители должны определять, какие проекты благоустройства необходимо осуществить в первую очередь. По мысли Президента, Общероссийский народный фронт должен подключиться к этой работе, организовав эффективный контроль, с помощью которого жители смогут добиться конкретного результата.

В этой связи я считаю важным подчеркнуть ту мысль, что Общероссийский народный фронт аккумулирует обращения людей, работает каждый день с проблемами, которые в первую очередь волнуют жителей региона.

Темой благоустройства окружающей среды рязанское региональное отделение ОНФ занимается на постоянной основе со дня своего основания. Наши активисты накопили огромный опыт работы и целый портфель общественных предложений в данном направлении. Мы будем держать исполнение поручения Президента страны на своем контроле и приложим все свои усилия, чтобы областной центр и районы области отвечали общественному запросу на благоприятную среду проживания.