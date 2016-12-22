В Рязани обсудили тему мусора

В региональном отделении Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» состоялось заседание «круглого стола», посвященное проблемам утилизации и переработки твердых коммунальных отходов в регионе.

Участниками «круглого стола» стали представители общественности, санитарного надзора в сфере защиты прав потребителей, управления Федеральной службы в сфере природопользования, Рязанской межрайонной прокуратуры и ряд заинтересованных лиц.

В числе обсуждаемых вопросов – раздельный сбор отходов, который становится важнейшей составляющей вторичной переработки отходов. Удалось, например, добиться создания в Рязани нескольких пунктов по приемке использованных ртутных ламп, собираются и отправляются на переработку батарейки. В Рязани представители общественной организации «ЭРА» еженедельно проводят акции по сбору макулатуры и пластика. Однако для того, чтобы этот вопрос стал важным не только для инициативных горожан, требуется поддержка власти и всего общества в целом.