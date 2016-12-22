Скрипка Ойстраха

Областная общественно-политическая газета
21:11 МСК
Четверг
22 декабря 2016 года
№239 (5280)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономика70 лет ПобедыКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Подписка на PDF-версию | Войти
На проходящем в Рязанской области традиционном турнире по мини-футболу памяти братьев Артемьевых определились претенденты на медали О перспективах сотрудничества Рязанской области с Германией говорили в ходе встречи региональный уполномоченный Посольства Германии в России Фредерик Клаустермайер и представители регионального министерства экономического развития и торговли Уполномоченным по правам ребенка в Рязанской области вновь стала Екатерина Мухина В Рязани сгорел автомобиль Руководство регионального отделения партии «Единая Россия» и депутаты областной Думы приняли участие в акции «Подари детям праздник»Губернатор поблагодарил депутатов Рязанской облдумы за профессионализм В Рязани полицейские проверили условия проживания детей в семьях, поставленных на профилактический учет Ряду организаций Рязани могут предоставить возможность получить преференции по аренде В Рязани для «Театральной России» ищут новое место Спортсмены Шиловского района Рязанской области подвели итоги года В Рязани отметили День энергетика В Рязанской области объявлено метеопредупреждениеБолее 60 молодых рязанцев получили именные стипендии губернатора Сотрудники прокуратуры за 11 месяцев этого года в Рязанской области пресекли более 28 тысяч нарушений федерального законодательства В Сасове Рязанской области состоялось заседание антитеррористической комиссии города Рязанская школьница – будущий геймдизайнер победила в конкурсе «Профессия мечты» С лучшими работами преподавателей ВГИК можно познакомиться в рязанском музее В Генплане Рязани появится еще одна зеленая зона В рамках Года экологии в Рязанской области пройдет более 500 мероприятий В Рязанской области подвели предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи Завтра по ряду адресов в Рязани отключат электроэнергию Рязанская облдума завершила осеннюю сессию Губернатор обсудил с руководителями хозяйств положение дел и стратегию развития молочного животноводства Рязанский губернатор выступил Дедом Морозом для двух воспитанников школы-интерната В Рязани, на здании регионального отделения ДОСААФ России Рязанской области открыли памятную доску Виктору Адояну
Главная страница / Новости Рязани и области
03.12.2016
Просмотров: 790
№226 (5267) |
Четвёртая полоса
РВ ТВ
Версия для печати

Скрипка Ойстраха

Она звучала в Рязани в составе всемирно известного квартета
Автор фото: Димитрий Соколов | Скрипка Ойстраха
Фото автора.

Знаменитый квартет имени Давида Ойстраха дал концерт в камерном зале областной филармонии. В составе квартета, звезды первой величины, лауреаты самых престижных международных конкурсов – скрипачи Андрей Баранов и Родион Петров, альтист Федор Белугин, виолончелист Алексей Жилин. Коллектив, носящий имя Давида Ойстраха, достойно несет славу русской музыкальной школы по всему миру и включает в свой репертуар произведения русских и советских композиторов.

Квартет по праву обрел имя одного из лучших скрипачей планеты. Все, кто пришел на концерт в филармонию, посчитали большой удачей попасть на выступление коллектива, гастроли которого расписаны на месяцы вперед.

В программе прозвучали произведения Шуберта, Шостаковича, Чайковского, Паганини, Бетховена. И каждый слушатель мог почувствовать, каков он, наивысший класс исполнительского мастерства.

После концерта мы побеседовали с лауреатом международных конкурсов, альтистом квартета Федором Белугиным.

Р.В. – Почему ваш коллектив взял имя Давида Ойстраха? Чувствуете ли вы теперь особую ответственность?

Ф.Б. – Тут есть определенный символизм. Давид Федорович Ойстрах был победителем первого конкурса скрипачей имени королевы Елизаветы в Брюсселе в 1938 году. А спустя 70 лет лауреатом этого международного состязания стал Андрей Баранов – первая скрипка нашего квартета. И вот тогда состоялась встреча с сыном Ойстраха – Игорем Давидовичем, на которой прозвучала идея присвоить имя гениального скрипача нашему коллективу. Мы так долго об этом мечтали и к этому шли, что должны поднимать планку мастерства все выше и выше.

Р.В. – Уникальность квартета в том, что он состоит из совершенно самодостаточных музыкантов. Каждый из вас играет сольные концерты любой сложности. Какие здесь плюсы для совместного музицирования?

Ф.Б. – Плюсы, я считаю, огромные. Совместные выступления усиливают энергетику концерта в несколько раз. Когда четыре индивидуальности встречаются после своих сольных выступлений, то сплав этих энергий рождает новый заряд. Это совсем другое ощущение зала, игры, эмоциональной отдачи от публики и самого выступления. Кроме того, мы всегда рады друг другу и ценим тот эмоциональный климат, который сложился в квартете с первых дней его существования.

Р.В. – Где бы вы ни выступали, исполнение музыки Шостаковича производит на публику неизгладимое впечатление. Почему во всем мире интерес к произведениям этого композитора растет?

Ф.Б. – Я считаю, что из всего написанного для квартета музыка Шостаковича самая гениальная. Композитору удалось вместить в нее весь драматизм истории XX века и то, как преломлялся он в личности, в каждом из нас. Те духовные вибрации, которые он уловил как художник и провидец, теперь актуальны для мироощущения большинства. Другая причина нашей влюбленности в квартеты Шостаковича заключается в том, что в них каждый инструмент проявляется как равноценный персонаж. Они разговаривают между собой, рассказывая поочередно увлекательные и нередко трагические истории. Это совсем иное качество квартетного звучания.

Р.В. – Не могу не спросить вас об инструментах. Знаю, что первая скрипка вашего квартета Андрей Баранов играл на Страдивари. Но теперь уникальный инструмент перешел к следующему победителю конкурса королевы Елизаветы.

Ф.Б. – Мы неимоверно счастливы тем, что в руках Андрея теперь скрипка, принадлежавшая самому Ойстраху. Мы знаем, что Давид Федорович выбирал ее для себя очень вдумчиво. Это инструмент английского мастера Хилла. На наш взгляд – уникальный по своим звуковым качествам. Мы верим, что в нем есть частичка души нашего кумира.

Р.В. – Спасибо вам за то, что рязанцам вновь предоставилась возможность услышать скрипку Ойстраха!

Ф.Б. – Спасибо и вам за теплый прием!

Статья опубликована в номере 226 (5267) от 03 декабря 2016 года
И в Рязани как в Лондоне?
Вячеслав Астафьев
Шум, гам, тарарам, или шоу для всех
В г. Сасове прошел гала-концерт команды КВН «Их разыскивает милиция» (Рязанский филиал МосУ МВД РФ, УМВД России по Рязанской области)
Елена Серебрякова
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
Зимняя уборка
На расчистку городских улиц от снега отводится шесть часов
Светлана Максимова
Вести районов
Вести районов
Общество
Победа начиналась в Рязани
О роли Скопина и Михайлова в контрнаступлении советских войск под Москвой шел разговор в музее Вооруженных сил Российской Федерации
Вячеслав Астафьев
Общество
За трудовые заслуги
Рязанцам вручили государственные и региональные награды
Татьяна Железнова
Общество
Шефы помогут
В регионе подвели итоги смотра-конкурса на лучшую организацию шефской работы в системе образования
Татьяна Железнова
Праздник
3 декабря – День юриста РФ
Общество
Руководство к действию
Председатель областной Думы Аркадий Фомин – о послании Президента России В.В. Путина Федеральному Собранию
Общество
Особое внимание
В Рязани отметили Международный день инвалидов
Ольга Трубушкина
Общество
Окружить заботой
В комплексном центре социального обслуживания Рязани созданы клубы для подростков и родителей
Общество
Большие дети
Благодаря помощи близких, люди с ментальными нарушениями могут развиваться и жить интересно
Ольга Трубушкина
Общество
Сплоченный экипаж
В Рязани, в Центре боевого применения и переучивания летного состава, чествовали ветеранов дальней авиации, совершивших восхождение на Эльбрус этим летом
Лада Петрова
Авторская колонка
И в Рязани как в Лондоне?
Вячеслав Астафьев
№ 239 (5280) от
22 декабря 2016
Архив номеров

Сбор средств

Пострадавшим от взрыва бытового газа в Рязани

В свежем номере
Село ждет молодых
На семинаре-совещании обсудили вопросы взаимодействия в подготовке кадров для аграрной отрасли
Время зажигать звезды
Сегодня талантливые дети – завтра классные специалисты
Соглашение подписано
Минимальная зарплата во внебюджетной сфере региона вырастет дважды за год
Структурные изменения
Состоялось заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Рязанской области, которое провел губернатор Олег Ковалев
Молодежь учится управлять
Итоги деятельности в текущем году подвели на заседании молодежного правительства области
Юные инженеры обретут свой дом
В Рязани появится детский технопарк
22 декабря – День энергетика
Как вырастить экспортера
Государство поможет предприятиям выходить на зарубежные рынки
Культура и общество: проблема диалога
Новый представитель региона в федеральной Общественной палате рассказывает о своей работе
Ими гордится город
Заслуженные касимовцы отмечены общественными наградами
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Реклама
Подписка
Приемная
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2016

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Золотой гонг 2016
К оплате подписки принимаются карты
Система Orphus

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru