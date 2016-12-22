Скрипка Ойстраха

Она звучала в Рязани в составе всемирно известного квартета

Знаменитый квартет имени Давида Ойстраха дал концерт в камерном зале областной филармонии. В составе квартета, звезды первой величины, лауреаты самых престижных международных конкурсов – скрипачи Андрей Баранов и Родион Петров, альтист Федор Белугин, виолончелист Алексей Жилин. Коллектив, носящий имя Давида Ойстраха, достойно несет славу русской музыкальной школы по всему миру и включает в свой репертуар произведения русских и советских композиторов.

Квартет по праву обрел имя одного из лучших скрипачей планеты. Все, кто пришел на концерт в филармонию, посчитали большой удачей попасть на выступление коллектива, гастроли которого расписаны на месяцы вперед.

В программе прозвучали произведения Шуберта, Шостаковича, Чайковского, Паганини, Бетховена. И каждый слушатель мог почувствовать, каков он, наивысший класс исполнительского мастерства.

После концерта мы побеседовали с лауреатом международных конкурсов, альтистом квартета Федором Белугиным.

Р.В. – Почему ваш коллектив взял имя Давида Ойстраха? Чувствуете ли вы теперь особую ответственность?

Ф.Б. – Тут есть определенный символизм. Давид Федорович Ойстрах был победителем первого конкурса скрипачей имени королевы Елизаветы в Брюсселе в 1938 году. А спустя 70 лет лауреатом этого международного состязания стал Андрей Баранов – первая скрипка нашего квартета. И вот тогда состоялась встреча с сыном Ойстраха – Игорем Давидовичем, на которой прозвучала идея присвоить имя гениального скрипача нашему коллективу. Мы так долго об этом мечтали и к этому шли, что должны поднимать планку мастерства все выше и выше.

Р.В. – Уникальность квартета в том, что он состоит из совершенно самодостаточных музыкантов. Каждый из вас играет сольные концерты любой сложности. Какие здесь плюсы для совместного музицирования?

Ф.Б. – Плюсы, я считаю, огромные. Совместные выступления усиливают энергетику концерта в несколько раз. Когда четыре индивидуальности встречаются после своих сольных выступлений, то сплав этих энергий рождает новый заряд. Это совсем другое ощущение зала, игры, эмоциональной отдачи от публики и самого выступления. Кроме того, мы всегда рады друг другу и ценим тот эмоциональный климат, который сложился в квартете с первых дней его существования.

Р.В. – Где бы вы ни выступали, исполнение музыки Шостаковича производит на публику неизгладимое впечатление. Почему во всем мире интерес к произведениям этого композитора растет?

Ф.Б. – Я считаю, что из всего написанного для квартета музыка Шостаковича самая гениальная. Композитору удалось вместить в нее весь драматизм истории XX века и то, как преломлялся он в личности, в каждом из нас. Те духовные вибрации, которые он уловил как художник и провидец, теперь актуальны для мироощущения большинства. Другая причина нашей влюбленности в квартеты Шостаковича заключается в том, что в них каждый инструмент проявляется как равноценный персонаж. Они разговаривают между собой, рассказывая поочередно увлекательные и нередко трагические истории. Это совсем иное качество квартетного звучания.

Р.В. – Не могу не спросить вас об инструментах. Знаю, что первая скрипка вашего квартета Андрей Баранов играл на Страдивари. Но теперь уникальный инструмент перешел к следующему победителю конкурса королевы Елизаветы.

Ф.Б. – Мы неимоверно счастливы тем, что в руках Андрея теперь скрипка, принадлежавшая самому Ойстраху. Мы знаем, что Давид Федорович выбирал ее для себя очень вдумчиво. Это инструмент английского мастера Хилла. На наш взгляд – уникальный по своим звуковым качествам. Мы верим, что в нем есть частичка души нашего кумира.

Р.В. – Спасибо вам за то, что рязанцам вновь предоставилась возможность услышать скрипку Ойстраха!

Ф.Б. – Спасибо и вам за теплый прием!