Шум, гам, тарарам, или шоу для всех

В г. Сасове прошел гала-концерт команды КВН «Их разыскивает милиция» (Рязанский филиал МосУ МВД РФ, УМВД России по Рязанской области)

В следующем году команда отметит десятилетний юбилей, поэтому ее участники решили поделиться своими творческими достижениями с благодарными зрителями. Учитывая, что в ней играют действующие сотрудники полиции, бенефис проводился в том числе и с целью укрепления положительного имиджа сотрудника органов внутренних дел.

Концерт начался с презентации клипа о команде. После этого началось действо… Под блеск софитов, торжественную музыку, на сцене появились виновники торжества – команда КВН «Их разыскивает милиция». В этот вечер полицейские приготовили три пятнадцатиминутных фристайла, видео-материал и организовали разминку с залом. Все прошло на высоком уровне при аншлаге в зале и под гром аплодисментов.

– Это был наш звездный час, драйв, море эмоций… Вот ради таких мгновений, наверное, и стоит жить, – отметил руководитель команды, полковник внутренней службы Владимир Нечаев. – После этого даже не вспоминались те организационные трудности, с которыми мы столкнулись ранее: вопросы с датами, постановка программы, реклама, билетная программа и прочее. Все это в прошлом, а в настоящем была атмосфера безудержного смеха, неистового веселья и счастья. Нам было безумно приятно, что труды не пропали даром. Аплодисменты, переходящие в овации, благодарность и признательность зрителей – вот истинная награда настоящего КВНщика.

Полицейские поблагодарили всех, кто пришел на концерт, и пообещали, что не будут останавливаться на достигнутом.