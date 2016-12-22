Областная общественно-политическая газета
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22 декабря 2016 года
№239 (5280)
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03.12.2016
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№226 (5267) |
Третья полоса
Общество
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Большие дети

Благодаря помощи близких, люди с ментальными нарушениями могут развиваться и жить интересно
Большие дети

Здесь все по-домашнему: тепло, уютно и без лишней суеты. После того как пообедали, они дружно начинают заниматься творчеством: рисовать, делать украшения из бисера, вышивать, мастерить елочные игрушки. Каждый выбирает интересное для себя дело. Работа идет споро. Лишь изредка сидящие за столом отвлекаются на то, чтобы перекинуться парой слов или подсказать что-то друг другу, а дальше вновь углубляются в творческий процесс.

Вместе росли

Сегодня в регионе достаточно много общественных организаций, которые занимаются вопросами, связанными с жизнью людей с ограниченными возможностями здоровья. Более двадцати лет назад одной из первых в Рязани появилась Городская организация родителей детей-инвалидов (ГОРДИ). Стоит признать, что и сейчас в нашем обществе отношение к детям, отличающимся от других, неоднозначное, а тогда ребенок с отклонениями априори был буквально обречен на жизнь в четырех стенах.

Все это время ГОРДИ возглавляет Тамара Толоконникова. «Первый год после рождения сына проплакала, не хотела выходить на улицу, потому что боялась косых взглядов», – рассказывает она.

Однажды в дом Тамары Николаевны пришла женщина, сообщившая о том, что в Рязанской области открывается региональное отделение Всероссийского общества инвалидов. «Помню, что я даже расплакалась, ведь до этого на нас по сути никто не обращал внимания, – говорит Тамара Николаевна. – Стала ходить в региональное отделение Всероссийского общества инвалидов, там познакомилась с другими мамами, которые воспитывают детей с особенностями в развитии. Оказалось, что нас не так уж и мало».

Через некоторое время было решено создать Городскую организацию родителей детей-инвалидов и решать проблемы сообща. «Постепенно перестала обращать внимание на то, что, может быть, скажут о моем ребенке прохожие, ведь знала, что я теперь не одна», – вспоминает Тамара Николаевна.

По мере того, как росли дети, их родителям приходилось сталкиваться с новыми трудностями. Одна из них – образование. В то время ребят с отклонениями в развитии в обычные школы не брали. Во многом благодаря ходатайствам родителей детей-инвалидов в Рязани появилась школа-интернат № 3 «Вера».

А еще мамы всеми силами пытались сделать жизнь своих детей более разнообразной и интересной, социализировать их. Были организованы кружки, где ребята осваивали различные виды рукоделия, вокал, игру на музыкальных инструментах. В разные годы с воспитанниками ГОРДИ занимались как профессиональные педагоги, так и родители.

Если первые занятия в кружках декоративно-прикладного творчества начинались буквально с того, что мальчишек и девчонок учили держать карандаш и кисточку, раскрашивать, вырезать, клеить, то постепенно задачи усложнялись. Воспитанники ГОРДИ работали, к примеру, с соломкой, берестой, кожей, выжигали по ткани, делали оригами, осваивали весьма сложные техники.

В ногу со временем

На то, чтобы общественная организация работала, необходимы средства. Вот уже несколько лет ГОРДИ активно участвует в конкурсах на предоставление государственных субсидий. Тамаре Толоконниковой пришлось научиться делать проекты, а затем, получив господдержку, их реализовывать. Причем часть этих проектов охватывала не только членов ГОРДИ, но и других людей, находящихся в схожей ситуации.

Так, ГОРДИ был организован областной фестиваль «Семья – созвездие талантов». Он проходил два года назад в Рязани, в доме общественных организаций, и участие в нем приняли семьи, воспитывающие детей-инвалидов и занимающиеся творчеством, в том числе живущие в районах области.

А в рамках проекта «Школа жизни» воспитанников ГОРДИ учили готовить, убирать, планировать бюджет для похода в магазин. «Для здоровых людей это покажется не столь важным и абсолютно несложным, но когда у человека серьезная задержка психического развития или синдром Дауна, совершение этих простых действий превращается в настоящее чудо», – говорит Тамара Толоконникова.

Этот проект важен и потому, что сегодня многим воспитанникам – уже за тридцать, а их родители – пожилые люди. У некоторых и вовсе теперь нет родителей. «Мама с папой умерли несколько лет назад, живу одна, – рассказывает воспитанница ГОРДИ Ольга Косова. – Часто навещает тетя и помогает мне приготовить еду, но уборку стараюсь делать сама». По словам Ольги, ГОРДИ для нее – второй дом, приходит сюда с удовольствием. «Меня здесь всегда выслушают и поддер­жат, – делится она. – Большинство ребят знаю давно – с самого детства».

А Елена Тихонович в Городскую организацию родителей детей-инвалидов начала ходить около года назад, после того, как переехала из Рыбного в Рязань. Она говорит, что о том, что есть такая организация, узнала случайно. «Мне здесь нравится, особенно участвовать в работе театрального кружка», – сообщает Елена и тут же с вдохновением начинает декламировать стихи. К ней присоединяются и другие воспитанники ГОРДИ – и вот уже получилась небольшая сценка.

«Мы – большая семья, – говорит Тамара Толоконникова. – Как и в любой семье, у нас бывают трудности, но мы всегда учили и учим наших ребят добру и пониманию прекрасного. За эти годы ребята участвовали в различных фестивалях, благотворительных концертах и акциях, соревнованиях, много путешествовали».

* * *

Городская организация родителей детей-инвалидов реализовала много интересных, развивающих и социально значимых проектов. Воспитанники активно занимаются не только творчеством, но и спортом. Однако часть проблем не решена до сих пор. По-прежнему остро стоит вопрос занятости людей с ментальными отклонениями.

Тревожатся пожилые уже родители за будущее своих взрослых, но при этом не перестающих быть маленькими детей. «Что их ждет дальше, ведь не каждый родственник готов взять их под опеку, а в домах инвалидов многие из наших ребят просто не смогут жить?» – вздыхает Тамара Толоконникова.

На протяжении многих лет члены ГОРДИ поднимают вопрос о создании центра проживания и трудовой реабилитации, в котором их дети смогли бы жить, лечиться и получать психологическую помощь. Еще одной жизненно важной необходимостью для родителей детей-инвалидов является создание при больницах «социальных палат», где мать и ребенок имели бы возможность проходить обследование и лечение вместе.

Сегодня – Международный день инвалидов. А значит, это повод обратить внимание на то, что рядом живут люди с ограниченными возможностями здоровья, которым каждый день приходится преодолевать боль, бытовые трудности, нередко непонимание со стороны окружающих. Однако большинство из них, несмотря ни на что, старается не падать духом и развиваться.

Статья опубликована в номере 226 (5267) от 03 декабря 2016 года
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