Сплоченный экипаж

В Рязани, в Центре боевого применения и переучивания летного состава, чествовали ветеранов дальней авиации, совершивших восхождение на Эльбрус этим летом

Решением совета ветеранов дальней авиации за мужество, самоотверженность и волю, проявленные при восхождении на Эльбрус, участники экспедиции награждены памятными медалями «Генерал-майор авиации Шидловский Михаил Владимирович (1856–1918)».

Восхождение было приурочено к 160-летию основателя дальней авиации – Михаила Шидловского.

Для непосвященных в вопросы альпинистских восхождений подъем на Эльбрус сложным может не показаться. Но не секрет, что горы порой проявляют коварство, а опасность как раз и кроется в кажущейся легкости восхождения. Тем более что старшему группы – Владимиру Воробьеву – на момент восхождения было почти 70 лет, а младшему – Александру Бельковичу – 53 года.

Специалисты утверждают: Эльбрус – не только высочайшая вершина Европы, но и одна из самых опасных для альпинистов гор.

По словам участников похода, каждый из маршрутов, ведущих к вершинам двурогой горы, полон опасных участков, наледей и расщелин. В текущем году во время восхождения и спуска на отрогах Эльбруса погибло порядка 30 человек.

– Мы стали свидетелями трагедии в группе, поднимавшейся за нами. Что случилось, сказать трудно, но 45-летний мужчина, руководивший группой, погиб. Такая информация оптимизма не прибавляла, но останавливаться и возвращаться – удел слабых. Горы принимают только сильных духом.

Профессиональных альпинистов в нашей команде не было, но в свое время нам по долгу службы приходилось выполнять сложнейшие задачи. Внимательность и ответственность в военном деле – важнейшие качества офицера.

– В состав нашей команды входили представители различных специалистов летного дела и те, без кого организация работы аэродрома и полетов невозможна, – рассказывает старший группы – военный летчик-снайпер, подполковник запаса Владимир Воробьев.

К слову, Владимир Васильевич имеет не одну тысячу часов налета на самолете «ТУ-22Р». Командир, инструктор. Несколько лет назад он уже поднимался в составе группы рязанских альпинистов на Эльбрус. Как самый опытный, на всех этапах подготовки похода 2016 года Владимир Васильевич являлся организатором и координатором.

Он рассказывает, что в походе возникали разные ситуации, но поставленная задача – покорение Эльбруса – была выполнена.

– На вершине с отметкой 5642 метра участники похода развернули флаг ветеранской организации. Это полотнище нам было вручено 16 апреля 2016 г. в Театре Российской Армии на традиционной встрече ветеранов дальней авиации. Знамя, побывавшее на высочайшей вершине Европы, Владимир Васильевич возвратил бывшему командующему, председателю совета ветеранов дальней авиации генерал-лейтенанту М.М. Опарину.

Михаил Опарин вручил отважным покорителям Эльбруса заслуженные награды. Он подчеркнул, что команда проявила себя как сплоченный экипаж, продемонстрировав лучшие качества военных авиаторов: мужество, самоотверженность, взаимопонимание, товарищескую поддержку и подлинную ветеранскую дружбу.

Флаг будет установлен в музее дальней авиации в Рязани, в экспозиции, посвященной 160-летию со дня рождения М.В. Шидловского. Здесь же будет находиться Памятный знак, побывавший на вершине, и портрет генерала Шидловского, написанный художником А.М. Курзановым.