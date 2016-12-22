Областная общественно-политическая газета
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22 декабря 2016 года
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03.12.2016
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№226 (5267) |
Третья полоса
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И в Рязани как в Лондоне?

И в Рязани как в Лондоне?

Придется ли водителям платить за въезд на личных автомобилях в центральную часть Рязани, не известно. Муниципальные и региональные власти этот вопрос пока не обсуждают. Звучат порой в Интернете пожелания от тех, у кого «наболело», что, мол, пора предпринимать какие-то меры по поводу стоящих вдоль тротуаров бесконечных верениц автомобилей, превративших областной центр в одну большую парковку.

Транспортные проблемы в той или иной мере есть во всех регионах России, но со своими особенностями. В Омске и Волгограде водителям портят жизнь разбитые городские дороги. Москва «задыхается» от дорожных пробок. В Рязани «пробочная» тема пока не так актуальна, как парковочная. Подъехать по делам на несколько минут к какому-либо учреждению или офису в центре города в течение дня невозможно. Там стоят автомобили работников этих учреждений и коммерческих фирм. Логика тех, кто предлагает брать с них плату за стоянку, понятна. Люди все-таки зарабатывают деньги, а значит, должны поделиться ими с городским бюджетом за занимаемую автомобилем часть дороги.

На улицах Радищева и Право-Лыбедской платную парковку городские власти организовали несколько месяцев назад. Сейчас на этих улицах просторно, зато на окрестных – тесно. Те, кто платить за парковку не захотел, переехали на соседние улицы. Проблема парковок для двух отдельно взятых улиц в Рязани решилась, а вот в целом по городу ситуация лучше не стала. Конечно, центральные улицы, по которым ездит общественный транспорт, таким образом очистить от стоящих вдоль тротуаров машин возможно. Кстати, в планах администрации Рязани – расширение платных парковок в центре города. Но кто даст гарантию, что водители не переедут в переулки, на газоны, тротуары и во дворы. Парковаться ведь где-то надо.

Но в ближайшие несколько лет в Рязани вполне возможно развитие и другого сценария. В этом году в Государственную Думу Правительство РФ внесло законопроект о платном въезде в Москву, и скорее всего он будет принят. А уже потом столичный опыт может быть перенесен, как это часто бывает, и в регионы. По мнению экспертов, единственная возможность решить проблему транспортной загруженности улиц любого российского города – сделать общественный транспорт удобным, доступным и привлекательным для всех слоев населения, а также увеличить стоимость использования автомобиля в черте города. Московские власти этот процесс уже запустили: стоянка в центре стала платной, а рядом со станциями метро появилась сеть перехватывающих парковок. В Рязани перехватывающих парковок, по крайней мере официально созданных, с табличками и указателями, пока нет. Их возведение потребует более упорядоченной работы городского общественного транспорта, может быть, даже пополнения автопарка, ведь от перехватывающих парковок до центра нужно на чем-то добираться.

Эксперты считают, что с технической точки зрения взимание платы за въезд в Москву со всех автомобилистов будет сложной, но решаемой задачей: во многих мегаполисах мира такая программа уже реализована. В них плата за въезд взимается со всего автотранспорта, за исключением служебного и общественного (в том числе с такси). Попасть в Стокгольм на автомобиле бесплатно можно только с 18.30 до 6.30 в будние дни, а в остальное время придется заплатить от 10 до 20 крон (500 – 1000 рублей). В Лондоне плата взимается каждый день, с понедельника по пятницу, с каждого автомобиля, с 07.00 до 18.00. Первоначально плата была введена только в центре города, но с 2007 года зона платного въезда была расширена в западной части города. Въезд в Нью-Йорк бесплатен, но внутри города необходимо платить за проезд по многим туннелям и мостам. Например, попасть в Манхэттен с юга на север можно как по бесплатным, так и по платным мостам и туннелям, проезд по которым стоит от 7 до 13 долларов (от 260 до 500 руб.).

В России не спешат перенимать зарубежный опыт. В Госдуме пока к единому решению не пришли. Глава думского Комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев сообщил столичным информагентствам, что депутаты законопроект «о платном въезде» в столицу в этом году рассматривать не будут. Депутат напомнил, что накануне профильный комитет поддержал законопроект, предложенный правительством, и рекомендовал принять его в первом чтении. А вот министр транспорта России Максим Соколов заявил, что законопроект «о платном въезде» в центр города будет рассмотрен до конца 2016 года.

Тем не менее проблема парковок в Рязани остается. Положение дел усугубляет и практика точечной застройки города высотными жилыми домами. На месте деревянных домов, возле которых не то что парковок, у жителей даже и автомобилей не было, появляются в 15 – 20 и более этажей дома. Парковки возле них, как правило, чисто символические – на десяток автомобилей, не более, а у новоселов по одному, а то и два автомобиля. И таких домов в Рязани становится все больше.

Количество автомобилей в регионе увеличивается с каждым годом. Жители близлежащих сельских районов ездят на работу в Рязань. В областном центре рабочие места создаются активнее, чем на селе, поэтому поток автомобилей в областной центр с годами будет увеличиваться. Какой выход из парковочной, а со временем и пробочной проблемы? Надеюсь, что власти его найдут, и не исключено, что выход этот может быть платным.

Статья опубликована в номере 226 (5267) от 03 декабря 2016 года
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