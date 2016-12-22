Областная общественно-политическая газета
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22 декабря 2016 года
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03.12.2016
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№226 (5267) |
Вторая полоса
Общество
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За трудовые заслуги

Рязанцам вручили государственные и региональные награды
Автор фото: Александр Королев. На фото: Олег Ковалев с военными спортсменами-парашютистами Дмитрием Мастафановым, Ольгой Лепезиной, Светланой Клениной, Еленой Тушевой
Фото: Александр Королев.
На снимке: Олег Ковалев с военными спортсменами-парашютистами Дмитрием Мастафановым, Ольгой Лепезиной, Светланой Клениной, Еленой Тушевой

В правительстве области прошла церемония вручения государственных и региональных наград. В списке награжденных – более двадцати человек. Это представители разных отраслей и сфер деятельности – врачи, инженеры, педагоги, строители дорог, журналисты. Каждый – специалист в своем деле, своим трудом вносящий большой вклад в развитие региона.

Вручая награды, губернатор Олег Ковалев подчеркнул, что самое ценное богатство региона – это люди.

– Мы гордимся лучшими специалистами, наиболее достойными гражданами – такими, как вы. Ваш добросовестный труд, профессионализм, стремление достигать более высоких результатов – достойный вклад в дело устойчивого развития, будь это экономика или социальная сфера. Это вклад, который позволяет нам двигаться вперед, – сказал Олег Ковалев.

Государственную награду – почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» получил Олег Нагибин. Он возглавляет одну из крупнейших поликлиник региона – городскую поликлинику №2, является руководителем региональной общественной организации «Врачебная палата» и членом экспертного совета Комиссии по контролю за реформой и модернизацией системы здравоохранения и демографии Общественной палаты РФ. В 2014 году Олег Нагибин был признан победителем всероссийского конкурса врачей в номинации «Лучший руководитель медицинской организации».

Звания «Почетный гражданин Рязанской области» удостоен Борис Гусев – Герой Социалистического Труда, президент общероссийской общественной организации «Российская инженерная академия», президент международной общественной организации «Международная инженерная академия», председатель правления региональной общественной организации «Рязанское землячество» в Москве.

Почетный знак «За заслуги перед Рязанской областью» вручен главному редактору районной газеты «Сараевские зори» Евгении Жиговец, заместителю генерального директора по производству АО «Рязанское конструкторское бюро «Глобус» Юрию Заводчикову, председателю совета директоров ОАО «Саста» Алексею Пескову.

Восемь рязанцев награждены памятным знаком «За наивысшие достижения». В их числе – инструкторы 309 Центра специальной парашютной подготовки (МО РФ) Светлана Кленина, Ольга Лепезина, Елена Тушева, Дмитрий Мастафанов, Дмитрий Максимов. В копилке каждого – тысячи прыжков с парашютом и множество побед в соревнованиях разного уровня по парашютному спорту. В числе последних – чемпионат мира по парашютному спорту, проходивший в сентябре в Чикаго. По итогам соревнований в составе сборной команды России победителем в двоеборье стал Заслуженный мастер спорта Дмитрий Максимов. В индивидуальной акробатике титул чемпионки завоевала заслуженный мастер спорта Ольга Лепезина, которая установила мировой рекорд в сумме пяти прыжков по минимальному времени.

Пополнился регион также обладателями почетных званий «Почетный работник агропромышленного комплекса Рязанской области», «Почетный работник образования Рязанской области», «Почетный работник науки и промышленности Рязанской области», «Почетный работник транспорта и дорожного хозяйства Рязанской области».

Статья опубликована в номере 226 (5267) от 03 декабря 2016 года
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