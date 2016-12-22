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03.12.2016
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№226 (5267) |
Вторая полоса
Общество
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Шефы помогут

В регионе подвели итоги смотра-конкурса на лучшую организацию шефской работы в системе образования
Автор фото: Александр Королев | Шефы помогут
Фото: Александр Королев.

В этом году смотр-конкурс проводился в одиннадцатый раз. Торжественное награждение победителей прошло в правительстве области. Награды вручал губернатор Олег Ковалев.

Второй год подряд конкурс выигрывает ООО «Газ­промнефть – Рязанский завод битумных материалов». Генеральный директор предприятия Михаил Находкин пришел на награждение вместе с Дмитрием Филипповым – директором рязанской школы №49, которой помогает. Михаил Владимирович рассказывает, что сотрудничество завода со школой началось в 2015 году с реконструкции школьного музея ­141-й Киевской Краснознаменной стрелковой дивизии в преддверии 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. В этом году на средства «Газпромнефти» – а это более 400 тысяч рублей – отремонтированы школьные мастерские для уроков технологии. До этого у мальчишек уроков труда не было лет десять, помещения в 90-е годы превратились в кладовки.

– Мы рассчитываем на то, чтобы привить детям трудовые навыки, оторвать от улицы. Сегодня повсеместно не хватает рабочих рук. Надеемся, что в будущем получим разумные, подготовленные рабочие кадры, – говорит Михаил Находкин.

– Мы нашли друг друга. Это не разовая помощь: шефы вникают в нашу школьную жизнь, часто у нас бывают, – добавляет Дмитрий Филиппов.

Поздравляя собравшихся, Олег Ковалев подчеркнул, что шефское движение в регионе набирает обороты. В настоящее время у 83 процентов школ, детских садов, ссузов есть шефы, которые помогают им развиваться, решать насущные проблемы.

– Мы признательны за то, что вы делаете для детей Рязанской области, за социально ответственный подход в работе. Будем стараться вместе делать все, чтобы Рязанская область выглядела достойно, – обратился к шефам глава региона.

Дипломы победителей и лауреатов смотра-конкурса получили 15 предприятий. В номинации «Социальное парт­нерство: шефы и школа города» лучшими стали ООО «Газпромнефть – Рязанский завод битумных материалов» и ООО «Строительный Союз «Светлый». В номинации «Социальное партнерство: шефы и сельская школа» в лидерах – ООО «Авангард» и московская адвокатская фирма «Юстина». В номинации, посвященной партнерским отношениям с детскими садами, лучшим признан опыт ООО «Строй-Гарант», ООО АПК «Горловский», ООО «Касимов-Древ». Победителем в номинации «Социальное партнерство: шефы и профессиональная образовательная организация» признано АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания».

Статья опубликована в номере 226 (5267) от 03 декабря 2016 года
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