Уважаемые сотрудники и ветераны юридической службы!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Сегодня трудно переоценить роль юридического сообщества в укреплении правовой основы нашего государства. Деятельность юристов направлена на разработку новых, соответствующих требованиям времени, законов, обеспечение защиты конституционных прав и свобод граждан, соблюдение законности и правопорядка, борьбу с коррупцией. Представителей юридического сообщества Рязанской области отличают компетентность и высокий профессионализм, стремление добиться торжества закона в любых сферах деятельности.

Убежден, что юридические службы региона будут и впредь столь же эффективно справляться с самой ответственной работой. В этом молодым сотрудникам всегда помогут ветераны с их большим опытом, знаниями, верностью лучшим традициям.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, успехов в работе на благо региона!

Губернатор Рязанской области

О.И. Ковалев

Уважаемые работники юридической сферы!

От имени депутатов областной Думы и себя лично сердечно поздравляю вас с Днем юриста!

Учреждение Президентом России этого профессионального праздника – знак признания особой роли представителей юридического сообщества в укреплении правового государства и институтов гражданского общества.

От вашей принципиальности, компетентности и осознания собственной ответственности напрямую зависит соблюдение законов, а значит, стабильное развитие экономики, безопасность жизни и здоровья граждан.

В Рязани активно работает региональное отделение ассоциации юристов России. Трудно переоценить вклад юридического корпуса Рязанской области в усиление гарантий защиты прав людей, противодействие коррупции, повышение правосознания и правоведческой культуры.

Депутаты областной Думы тесно сотрудничают с юридическим сообществом. Вы во многом способствуете совершенствованию регионального законодательства, укреплению правовой основы для развития муниципальных образований, городских и сельских поселений. Благодаря вашей работе сегодня реализуется закон о бесплатной правовой помощи гражданам.

Убежден, что ваш добросовестный труд, высокий профессионализм, накопленный опыт, целеустремленность всегда будут служить надежным залогом обеспечения верховенства Права.

Желаю вам и ветеранам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия, мира и всего самого доброго!

А.В. Фомин,

председатель Рязанской областной Думы,

секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»