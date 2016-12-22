Руководство к действию

Областная общественно-политическая газета
21:04 МСК
Четверг
22 декабря 2016 года
№239 (5280)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономика70 лет ПобедыКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Подписка на PDF-версию | Войти
Рязанская облдума завершила осеннюю сессию Рязанская школьница – будущий геймдизайнер победила в конкурсе «Профессия мечты» Спортсмены Шиловского района Рязанской области подвели итоги года Рязанский губернатор выступил Дедом Морозом для двух воспитанников школы-интерната В Генплане Рязани появится еще одна зеленая зона Сотрудники прокуратуры за 11 месяцев этого года в Рязанской области пресекли более 28 тысяч нарушений федерального законодательства В Рязанской области подвели предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи В Рязани, на здании регионального отделения ДОСААФ России Рязанской области открыли памятную доску Виктору Адояну В Рязани для «Театральной России» ищут новое место В Рязанской области объявлено метеопредупреждениеЗавтра по ряду адресов в Рязани отключат электроэнергию Руководство регионального отделения партии «Единая Россия» и депутаты областной Думы приняли участие в акции «Подари детям праздник»Губернатор поблагодарил депутатов Рязанской облдумы за профессионализм На проходящем в Рязанской области традиционном турнире по мини-футболу памяти братьев Артемьевых определились претенденты на медали В Рязани отметили День энергетика В Рязани полицейские проверили условия проживания детей в семьях, поставленных на профилактический учет В рамках Года экологии в Рязанской области пройдет более 500 мероприятий Уполномоченным по правам ребенка в Рязанской области вновь стала Екатерина Мухина В Сасове Рязанской области состоялось заседание антитеррористической комиссии города Более 60 молодых рязанцев получили именные стипендии губернатора С лучшими работами преподавателей ВГИК можно познакомиться в рязанском музее Губернатор обсудил с руководителями хозяйств положение дел и стратегию развития молочного животноводства В Рязани сгорел автомобиль О перспективах сотрудничества Рязанской области с Германией говорили в ходе встречи региональный уполномоченный Посольства Германии в России Фредерик Клаустермайер и представители регионального министерства экономического развития и торговли Ряду организаций Рязани могут предоставить возможность получить преференции по аренде
Главная страница / Новости Рязани и области
03.12.2016
Просмотров: 641
№226 (5267) |
Вторая полоса
Общество
Версия для печати

Руководство к действию

Председатель областной Думы Аркадий Фомин – о послании Президента России В.В. Путина Федеральному Собранию

Председатель Рязанской областной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Аркадий Фомин присутствовал на оглашении послания Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию.

Говоря о послании Президента, Аркадий Фомин отметил, что лидер страны начал его с темы народосбережения и укрепления человеческого капитала.

«Действительно, наше государство может быть сильным только тогда, когда нас много, люди здоровы, образованны и имеют возможности для развития. Послание наполнено конкретными задачами, которые необходимо реализовать на региональном уровне. Это и новые проекты по благоустройству дворов, реконструкции и обновлению школ, улучшению качества медицинских услуг, развитию инфраструктуры малых городов», – отметил Аркадий Фомин.

Глава регионального зак­собрания подчеркнул, что Президент обратился к ведущей политической силе страны – «Единой России», отметив, что партия должна работать над выполнением обязательств, которые взяла на себя в ходе избирательной кампании.

«Лично для меня знаковым прозвучал наказ Президента к депутатам разного уровня советоваться с людьми. У нас в Рязанской области сложилась практика активного участия жителей в контроле за качеством проведения капитального ремонта многоквартирных домов и дорог. Эта инициатива была оформлена в региональный партпроект «Общественный контроль». По принципу открытого диалога построена вся наша партийная работа: активисты «Единой России» в постоянном контакте с людьми, живо реагируют на обращения, выходят на совместное обсуждение важных для региона задач. Это убедительно доказала декада приемов граждан, приуроченная ко дню рождения «Единой России». Только в региональную общественную приемную за 10 дней обратилось более 700 человек. И все пожелания, предложения граждан, их проблемы взяты нашими депутатами под персональный контроль», – сказал Аркадий Фомин.

Послание Президента было озвучено в период формирования федерального и региональных бюджетов. По словам Аркадия Фомина, уже сейчас, в работе над бюджетом региона в областной Думе, понятны перспективы решения вопросов, которые прозвучали в ходе избирательной кампании: «Будет продолжено строительство школ, ФАП­ов, физкультурно-спортивных комплексов. Мы продолжим партийный проект «Детский спорт» по ремонту спортивных залов в сельских школах. Финансирование дорожной программы не сокращается, а будет сохранено. Поддержка агропромышленного комплекса, который сегодня дает один из лучших результатов в экономике области по темпам роста, также является нашим приоритетом. Открыты новые возможности для IT-предприятий, в этом направлении я вижу преимущества и большие перспективы для выпускников рязанских вузов. Партия будет работать по реализации послания Президента через все имеющиеся у нас возможности: муниципальные, региональные программы, инициативы наших партийцев на местах».

«Сейчас очень важно, что в регионах при поддержке федерального центра комплексно решаются многие проблемы в социальной, экономической сферах. И Президент в своем Послании подтвердил, что такой подход будет сохранен и дальше», – заключил Аркадий Фомин.

Использованы материалы сайта ryazan.er.ru

Статья опубликована в номере 226 (5267) от 03 декабря 2016 года
3 декабря – День юриста РФ
Особое внимание
В Рязани отметили Международный день инвалидов
Ольга Трубушкина
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
Зимняя уборка
На расчистку городских улиц от снега отводится шесть часов
Светлана Максимова
Вести районов
Вести районов
Общество
Победа начиналась в Рязани
О роли Скопина и Михайлова в контрнаступлении советских войск под Москвой шел разговор в музее Вооруженных сил Российской Федерации
Вячеслав Астафьев
Общество
За трудовые заслуги
Рязанцам вручили государственные и региональные награды
Татьяна Железнова
Общество
Шефы помогут
В регионе подвели итоги смотра-конкурса на лучшую организацию шефской работы в системе образования
Татьяна Железнова
Общество
Окружить заботой
В комплексном центре социального обслуживания Рязани созданы клубы для подростков и родителей
Общество
Большие дети
Благодаря помощи близких, люди с ментальными нарушениями могут развиваться и жить интересно
Ольга Трубушкина
Общество
Сплоченный экипаж
В Рязани, в Центре боевого применения и переучивания летного состава, чествовали ветеранов дальней авиации, совершивших восхождение на Эльбрус этим летом
Лада Петрова
Авторская колонка
И в Рязани как в Лондоне?
Вячеслав Астафьев
РВ ТВ
Скрипка Ойстраха
Она звучала в Рязани в составе всемирно известного квартета
Димитрий Соколов
Культура
Шум, гам, тарарам, или шоу для всех
В г. Сасове прошел гала-концерт команды КВН «Их разыскивает милиция» (Рязанский филиал МосУ МВД РФ, УМВД России по Рязанской области)
Елена Серебрякова
№ 239 (5280) от
22 декабря 2016
Архив номеров

Сбор средств

Пострадавшим от взрыва бытового газа в Рязани

В свежем номере
Село ждет молодых
На семинаре-совещании обсудили вопросы взаимодействия в подготовке кадров для аграрной отрасли
Время зажигать звезды
Сегодня талантливые дети – завтра классные специалисты
Соглашение подписано
Минимальная зарплата во внебюджетной сфере региона вырастет дважды за год
Структурные изменения
Состоялось заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Рязанской области, которое провел губернатор Олег Ковалев
Молодежь учится управлять
Итоги деятельности в текущем году подвели на заседании молодежного правительства области
Юные инженеры обретут свой дом
В Рязани появится детский технопарк
22 декабря – День энергетика
Как вырастить экспортера
Государство поможет предприятиям выходить на зарубежные рынки
Культура и общество: проблема диалога
Новый представитель региона в федеральной Общественной палате рассказывает о своей работе
Ими гордится город
Заслуженные касимовцы отмечены общественными наградами
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Реклама
Подписка
Приемная
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2016

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Золотой гонг 2016
К оплате подписки принимаются карты
Система Orphus

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru