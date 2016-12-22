Руководство к действию

Председатель областной Думы Аркадий Фомин – о послании Президента России В.В. Путина Федеральному Собранию

Председатель Рязанской областной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Аркадий Фомин присутствовал на оглашении послания Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию.

Говоря о послании Президента, Аркадий Фомин отметил, что лидер страны начал его с темы народосбережения и укрепления человеческого капитала.

«Действительно, наше государство может быть сильным только тогда, когда нас много, люди здоровы, образованны и имеют возможности для развития. Послание наполнено конкретными задачами, которые необходимо реализовать на региональном уровне. Это и новые проекты по благоустройству дворов, реконструкции и обновлению школ, улучшению качества медицинских услуг, развитию инфраструктуры малых городов», – отметил Аркадий Фомин.

Глава регионального зак­собрания подчеркнул, что Президент обратился к ведущей политической силе страны – «Единой России», отметив, что партия должна работать над выполнением обязательств, которые взяла на себя в ходе избирательной кампании.

«Лично для меня знаковым прозвучал наказ Президента к депутатам разного уровня советоваться с людьми. У нас в Рязанской области сложилась практика активного участия жителей в контроле за качеством проведения капитального ремонта многоквартирных домов и дорог. Эта инициатива была оформлена в региональный партпроект «Общественный контроль». По принципу открытого диалога построена вся наша партийная работа: активисты «Единой России» в постоянном контакте с людьми, живо реагируют на обращения, выходят на совместное обсуждение важных для региона задач. Это убедительно доказала декада приемов граждан, приуроченная ко дню рождения «Единой России». Только в региональную общественную приемную за 10 дней обратилось более 700 человек. И все пожелания, предложения граждан, их проблемы взяты нашими депутатами под персональный контроль», – сказал Аркадий Фомин.

Послание Президента было озвучено в период формирования федерального и региональных бюджетов. По словам Аркадия Фомина, уже сейчас, в работе над бюджетом региона в областной Думе, понятны перспективы решения вопросов, которые прозвучали в ходе избирательной кампании: «Будет продолжено строительство школ, ФАП­ов, физкультурно-спортивных комплексов. Мы продолжим партийный проект «Детский спорт» по ремонту спортивных залов в сельских школах. Финансирование дорожной программы не сокращается, а будет сохранено. Поддержка агропромышленного комплекса, который сегодня дает один из лучших результатов в экономике области по темпам роста, также является нашим приоритетом. Открыты новые возможности для IT-предприятий, в этом направлении я вижу преимущества и большие перспективы для выпускников рязанских вузов. Партия будет работать по реализации послания Президента через все имеющиеся у нас возможности: муниципальные, региональные программы, инициативы наших партийцев на местах».

«Сейчас очень важно, что в регионах при поддержке федерального центра комплексно решаются многие проблемы в социальной, экономической сферах. И Президент в своем Послании подтвердил, что такой подход будет сохранен и дальше», – заключил Аркадий Фомин.

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