Областная общественно-политическая газета
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22 декабря 2016 года
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03.12.2016
Просмотров: 649
№226 (5267) |
Вторая полоса
Общество
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Особое внимание

В Рязани отметили Международный день инвалидов
Автор фото: Ольга Трубушкина | Особое внимание
Фото автора.
Особое внимание
В Рязани отметили Международный день инвалидов
В минувшую пятницу в Центре социальной реабилитации инвалидов состоялся праздник. В его рамках был организован концерт, на котором выступили взрослые подопечные центра. А для детей представление показали артисты Рязанского театра кукол.
Собравшихся поздравили заместитель председателя правительства региона Елена Буняшина и министр социальной защиты населения области Денис Боков. Как отметила Елена Буняшина, в Рязанской области уделяется большое внимание созданию безбарьерной среды и необходимых условий для реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья. 
В этот же день в музыкальном театре был организован праздник для взрослых, имеющих инвалидность. Их поздравили председатель Рязанской городской Думы Владислав Фролов и начальник управления дополнительных мер социальной поддержки, социальной помощи и распределения жилья Инна Монахова, которые поблагодарили собравшихся за то, что они, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, принимают активное участие в жизни города. 
Напомним, что в настоящее время в Рязанской области проживает более ста сорока шести тысяч инвалидов, около трех с половиной тысяч из них – дети. На обслуживании в учреждениях, подведомственных министерству социальной защиты населения, состоит около четырех тысяч человек.
Ольга Трубушкина

В минувшую пятницу в Центре социальной реабилитации инвалидов состоялся праздник. В его рамках был организован концерт, на котором выступили взрослые подопечные центра. А для детей представление показали артисты Рязанского театра кукол.

Собравшихся поздравили заместитель председателя правительства региона Елена Буняшина и министр социальной защиты населения области Денис Боков. Как отметила Елена Буняшина, в Рязанской области уделяется большое внимание созданию безбарьерной среды и необходимых условий для реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья.

В этот же день в музыкальном театре был организован праздник для взрослых, имеющих инвалидность. Их поздравили председатель Рязанской городской Думы Владислав Фролов и начальник управления дополнительных мер социальной поддержки, социальной помощи и распределения жилья Инна Монахова, которые поблагодарили собравшихся за то, что они, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, принимают активное участие в жизни города.

Напомним, что в настоящее время в Рязанской области проживает более ста сорока шести тысяч инвалидов, около трех с половиной тысяч из них – дети. На обслуживании в учреждениях, подведомственных министерству социальной защиты населения, состоит около четырех тысяч человек.

Статья опубликована в номере 226 (5267) от 03 декабря 2016 года
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