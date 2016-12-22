Особое внимание

В Рязани отметили Международный день инвалидов

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В Рязани отметили Международный день инвалидов

В минувшую пятницу в Центре социальной реабилитации инвалидов состоялся праздник. В его рамках был организован концерт, на котором выступили взрослые подопечные центра. А для детей представление показали артисты Рязанского театра кукол.

Собравшихся поздравили заместитель председателя правительства региона Елена Буняшина и министр социальной защиты населения области Денис Боков. Как отметила Елена Буняшина, в Рязанской области уделяется большое внимание созданию безбарьерной среды и необходимых условий для реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья.

В этот же день в музыкальном театре был организован праздник для взрослых, имеющих инвалидность. Их поздравили председатель Рязанской городской Думы Владислав Фролов и начальник управления дополнительных мер социальной поддержки, социальной помощи и распределения жилья Инна Монахова, которые поблагодарили собравшихся за то, что они, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, принимают активное участие в жизни города.

Напомним, что в настоящее время в Рязанской области проживает более ста сорока шести тысяч инвалидов, около трех с половиной тысяч из них – дети. На обслуживании в учреждениях, подведомственных министерству социальной защиты населения, состоит около четырех тысяч человек.

Ольга Трубушкина

В минувшую пятницу в Центре социальной реабилитации инвалидов состоялся праздник. В его рамках был организован концерт, на котором выступили взрослые подопечные центра. А для детей представление показали артисты Рязанского театра кукол.

Собравшихся поздравили заместитель председателя правительства региона Елена Буняшина и министр социальной защиты населения области Денис Боков. Как отметила Елена Буняшина, в Рязанской области уделяется большое внимание созданию безбарьерной среды и необходимых условий для реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья.

В этот же день в музыкальном театре был организован праздник для взрослых, имеющих инвалидность. Их поздравили председатель Рязанской городской Думы Владислав Фролов и начальник управления дополнительных мер социальной поддержки, социальной помощи и распределения жилья Инна Монахова, которые поблагодарили собравшихся за то, что они, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, принимают активное участие в жизни города.

Напомним, что в настоящее время в Рязанской области проживает более ста сорока шести тысяч инвалидов, около трех с половиной тысяч из них – дети. На обслуживании в учреждениях, подведомственных министерству социальной защиты населения, состоит около четырех тысяч человек.