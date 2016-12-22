Окружить заботой

В комплексном центре социального обслуживания Рязани созданы клубы для подростков и родителей

Подростковый возраст – самый сложный и важный для человека. Но общество не всегда готово воспринять подростка как личность, ссылаясь на юный возраст и отсутствие опыта в жизненно важных вопросах. Понукание, сравнение, упреки и непонимание приводят порой к необратимым последствиям.

Представители Комплексного центра социального обслуживания населения города Рязани Алина Чочуа и Юлия Гоппе пообщались с родителями школьников на тему «Профилактика антивитального поведения».

Алина Андреевна раскрыла понятие антивитального поведения и отметила основные способы его предотвращения.

«Депрессивное состояние, отсутствие сна и аппетита у ребенка, отсутствие авторитетов и, самое главное, поддержки – явные признаки антивитального поведения подростка», – отметили специалисты комплексного центра.

Но ребенок растет не в одиночестве. Влияние на него оказывает все общество, начиная с родителей, школы, улицы и заканчивая социальными сетями. И как справиться со всеми трудностями еще неокрепшей личности?

«Давайте будем внимательнее к нашим детям! Особенно к их социальным страницам», – отметила Алина Андреевна Чочуа.

Ведь в семьях с нормальными взаимоотношениями ребенку есть с кем поговорить, есть кому доверить свои чувства и эмоции.

«Но если ситуация серьезная и родители не в силах самостоятельно разобраться, на помощь всегда придут квалифицированные специалисты. В нашем Комплексном центре работают клубы для подростков и родителей, а также психологи и логопеды», – завершила выступление Юлия Владимировна Гоппе.

Получить консультацию и узнать полную информацию об отделах психолого-педагогической помощи семье и детям «Комплексного центра социального обслуживания населения города Рязани» вы можете по адресам:

ул. Московское шоссе, д. 18,

тел. 35-02-90, ул. Ленина, д. 35, тел. 45-35-60,

и ул. Дзержинского, д. 7, тел. 76‑65-34.