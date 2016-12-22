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03.12.2016
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№226 (5267) |
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Общество
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Зимняя уборка

На расчистку городских улиц от снега отводится шесть часов
Автор фото: Владимир Проказников | Зимняя уборка
Фото: Владимир Проказников.

Приступить к сезонным зимним благоустроительным работам в областном центре в этом году пришлось раньше обычного – первые снегопады пришли с началом ноября. Тогда же глава администрации Рязани Олег Булеков поставил перед руководством Дирекции благоустройства города задачу – при очистке от снега первоочередное внимание уделять дорогам с наибольшим потоком общественного транспорта, участкам, где расположены остановочные комплексы, а также пешеходным переходам.

Последние несколько дней снегопад усиливался. Что делается для сохранения пропускной способности городских автомагистралей? Как пояснил руководитель Дирекции благоустройства города Георгий Орлов, уборка города от снега, как и раньше, ведется двумя способами – вручную и механизированным способом. Технический парк дирекции сегодня включает 28 песокразбрасывателей (спецмашины на базе КамАЗов и ЗиЛов), 25 самосвалов для вывоза снега, 6 снегопорузчиков «умелые руки», 8 фронтальных погрузчиков. На базе последних создано 8 бригад для уборки прилотковой части дорог. Что это такое? Пространство в метр шириной у бордюрного ограждения. Кроме того, работают 13 тракторов, оборудованных щетками, 4 грейдера и 4 бульдозера. Благоустройство ведется круглосуточно: по 14 пескоразбрасывателей работают днем и ночью по 12 часов. Если снегопад усиливается, то усиливаются и ресурсы дирекции, прежде всего за счет подрядных организаций (на этот год тендер на оказание помощи муниципальному предприятию выиграли две компании, контракты заключены).

Достаточно ли этих возможностей и усилий для того, чтобы своевременно убирать город от снега? Ответ на этот вопрос дают государственные стандарты и нормативы: для наших рязанских дорог на уборку отводится 6 часов, и как заверил Георгий Орлов, «мы успеваем». Основная уборка ведется ночью, когда улицы свободны от транспорта, а для обработки дорог используется пескосоляная смесь. Ее дирекция применяет из года в год, соотношение песка и соли в ней также остается неизменным 82% и 18% соответственно. Оно подобрано таким образом, чтобы соль подтапливала снег, но не наносила вреда автомобильным шинам. В песок добавляется обычная пищевая соль, которую в однотонных мешках ежегодно закупает дирекция, у себя хранит и здесь же готовит смесь. В этом году смеси запасено более 29 тысяч кубических метров. Такого количества должно хватить до конца зимы.

Почему используется именно пескосоляная смесь, а не более современные реагенты, куда деваются тонны песка весной и не вредит ли такая борьба с гололедицей городской ливневой канализации? Во-первых, куб «соленого песка» обходится городскому бюджету в 1,2 тысячи рублей. Стоимость всего необходимого объема жидкого реагента обойдется рязанцам в 1 миллиард рублей (при доходах бюджета областного центра, например, в 2016 году около 8 миллиардов рублей). Кроме того, применение жидкого реагента потребует новой техники и смены технологий, создания условий для его хранения, а это дополнительные затраты. Как заверил Георгий Орлов, часть «зимнего» песка действительно попадает в ливневую канализацию, но на ее работоспособности это не отражается. Львиную долю песка вывозят в течение зимы вместе со снегом за пределы города.

Уборка снега – особый технологический процесс. Он разделен на несколько частей, первая носит название «выдержка». Оказывается, пескосоляную смесь нужно разбрасывать в снежный покров, а не на асфальт. Технология предписывает коммунальным службам выдерживать 30 минут с начала снегопада и только потом приступать к работам – к внесению песка и соли.

– Если приступить к уборке снега с первых минут снегопада, то на дорогах образуется наст, накат, – поясняет Георгий Орлов.

Следующий этап после разбрасывания песка – «интервал», на него отводится до 3 часов. Снег выпал, смесь нанесена, идет смешивание смеси колесами автомобилей со снегом, что позволяет отслоить снег от дороги. После этого наступает четвертый этап – сгребание снега и его отбрасывание в прилотковую часть. На все четыре этапа отводится шесть часов. Пятый этап, который осуществляется ночью, – это сбор массы и ее вывоз.

Пешеходные тротуары, остановки общественного транспорта (271 из почти 600) – также в зоне ответственности Дирекции благоустройства (дворы и тротуары возле жилых домов расчищать от снега должны управляющие компании, зоны возле торговых предприятий закреплены за предпринимателями). Обеспечивают беспроблемное передвижение горожан 185 рабочих дирекции, которые в том числе убирают парки и скверы. Помогает им техника – четыре малых трактора для работы на тротуарах.

По оценке главы администрации, предприятие в целом готово к проведению сезонной уборки от снега проезжих частей и тротуаров города. «Самое главное в этой работе – организовать контроль за результатами уборки, – заявил глава администрации. – К этой работе надо активнее привлекать общественность, активистов ТОСов. У Дирекции благоустройства города достаточно ресурсов для того, чтобы поддерживать улицы в порядке, не создавая при этом неудобств для транспорта и пешеходов».

Говоря о контроле, отметим, что в этом снегоуборочном сезоне на сайте городской администрации начнет работать интерактивная карта благоустройства, на которую будет нанесено более 4,5 тысячи объектов. У рязанцев будет возможность оперативно отслеживать, как убирается город, и вносить свои предложения.

Статья опубликована в номере 226 (5267) от 03 декабря 2016 года
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