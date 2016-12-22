Вести районов

Областная общественно-политическая газета
21:07 МСК
Четверг
22 декабря 2016 года
№239 (5280)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономика70 лет ПобедыКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Подписка на PDF-версию | Войти
Ряду организаций Рязани могут предоставить возможность получить преференции по аренде В рамках Года экологии в Рязанской области пройдет более 500 мероприятий На проходящем в Рязанской области традиционном турнире по мини-футболу памяти братьев Артемьевых определились претенденты на медали В Рязани полицейские проверили условия проживания детей в семьях, поставленных на профилактический учет Губернатор обсудил с руководителями хозяйств положение дел и стратегию развития молочного животноводства Спортсмены Шиловского района Рязанской области подвели итоги года Рязанский губернатор выступил Дедом Морозом для двух воспитанников школы-интерната Сотрудники прокуратуры за 11 месяцев этого года в Рязанской области пресекли более 28 тысяч нарушений федерального законодательства Более 60 молодых рязанцев получили именные стипендии губернатора Рязанская облдума завершила осеннюю сессию Губернатор поблагодарил депутатов Рязанской облдумы за профессионализм В Рязани для «Театральной России» ищут новое место В Рязани отметили День энергетика Уполномоченным по правам ребенка в Рязанской области вновь стала Екатерина Мухина В Генплане Рязани появится еще одна зеленая зона В Рязанской области объявлено метеопредупреждениеВ Сасове Рязанской области состоялось заседание антитеррористической комиссии города С лучшими работами преподавателей ВГИК можно познакомиться в рязанском музее Завтра по ряду адресов в Рязани отключат электроэнергию В Рязани сгорел автомобиль В Рязанской области подвели предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи В Рязани, на здании регионального отделения ДОСААФ России Рязанской области открыли памятную доску Виктору Адояну Рязанская школьница – будущий геймдизайнер победила в конкурсе «Профессия мечты» О перспективах сотрудничества Рязанской области с Германией говорили в ходе встречи региональный уполномоченный Посольства Германии в России Фредерик Клаустермайер и представители регионального министерства экономического развития и торговли Руководство регионального отделения партии «Единая Россия» и депутаты областной Думы приняли участие в акции «Подари детям праздник»
Главная страница / Новости Рязани и области
03.12.2016
Просмотров: 593
№226 (5267) |
Первая полоса
Вести районов
Версия для печати

Вести районов

СКОПИН. Администрация района уже который год принимает активное участие в подписке, ежегодно организует в актовом зале встречу с сотрудниками Почты России. Так и в этом году 1 декабря работники администрации в очередной раз подписались на любимые издания, отметив, как важно и нужно знать новости своего района и региона в целом. Такая встреча с сотрудниками Почты России позволяет за короткое время оформить подписку всему коллективу. Хочется отметить, что среди жителей района популярностью пользуются не только местная газета «Скопинский вестник», но и региональные издания, в числе которых «Рязанские ведомости».

ЧУЧКОВО. Закончилась уборочная страда, но на полях Остро-Пластиковского сельского поселения кипит работа. Это СПК «Вышгородский», центральная усадьба которого расположена в Рязанском районе, взялся за культуртехническую мелиорацию заросших «лесом» 1 200 гектаров чучковской земли сельхозназначения. Работы идут близ села Старо-Пластиково и деревень Зеленый Курган и Крюково. Прямо на объекте организован пункт обогрева и горячего питания. Люди получают достойную заработную плату и обеспечиваются спецодеждой. Работают весь световой день. Трудятся на очистке поля не только работники СПК «Вышгородский», но и местные жители Сергей Митрохин, депутат районной Думы Вячеслав Букуров, агроном Николай Девин.

СОКОЛОВКА. В селе Тюшеве Рязанского района началось строительство второй очереди поселка комплексной компактной застройки из 49 индивидуальных домов. Жилье в поселке предназначено для работников и молодых специалистов ООО «Авангард». На сегодняшний день за счет средств федерального и областного бюджетов в новом поселке осуществляется строительство сетей газоснабжения, водоснабжения, электроснабжения и канализации. В общей сложности на возведение объектов инженерной инфраструктуры поселка в 2016 году будет израсходовано 25,8 млн. рублей, в том числе 17,17 млн. рублей из федерального бюджета и 8,63 млн. рублей из бюджета Рязанской области. Параллельно за счет собственных средств застройщиков началось строительство нескольких домов.

ЕРМИШЬ. В деревне Турмадеево Надежкинского сельского поселения открылась семейная животноводческая ферма, построенная за счет средств гранта, полученного Зинаидой Хохловой в 2015 году. Общая сумма гранта, выделенная областным министерством сельского хозяйства и продовольствия по итогам конкурсного отбора, составила 11 миллионов рублей, в том числе 9,2 миллиона рублей из федерального и 1,8 миллиона из областного бюджета. С использованием средств государственной поддержки Зинаиде Хохловой удалось полностью реконструировать заброшенные животноводческие помещения. Ферма – светлая и современная: объемный световой конек, пластиковые окна, новый молокопровод с танком-охладителем и автоматизированное поение, а также автоматическая система навозоудаления. Общая сметная стоимость проекта составляет 12,6 миллиона рублей. Ферма рассчитана на 200 голов КРС. КФХ «Хохлова З.Н.» – одно из лучших фермерских хозяйств Рязанской области. До недавнего времени специализировалось на растениеводстве. На скудных землях Ермишинского района средняя урожайность зерновых в 2016 году составила 36,5 ц/га, а пшеницы – более 40 ц/га. В планах предприятия – активное развитие отрасли животноводства.

Статья опубликована в номере 226 (5267) от 03 декабря 2016 года
Зимняя уборка
На расчистку городских улиц от снега отводится шесть часов
Светлана Максимова
Победа начиналась в Рязани
О роли Скопина и Михайлова в контрнаступлении советских войск под Москвой шел разговор в музее Вооруженных сил Российской Федерации
Вячеслав Астафьев
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
За трудовые заслуги
Рязанцам вручили государственные и региональные награды
Татьяна Железнова
Общество
Шефы помогут
В регионе подвели итоги смотра-конкурса на лучшую организацию шефской работы в системе образования
Татьяна Железнова
Праздник
3 декабря – День юриста РФ
Общество
Руководство к действию
Председатель областной Думы Аркадий Фомин – о послании Президента России В.В. Путина Федеральному Собранию
Общество
Особое внимание
В Рязани отметили Международный день инвалидов
Ольга Трубушкина
Общество
Окружить заботой
В комплексном центре социального обслуживания Рязани созданы клубы для подростков и родителей
Общество
Большие дети
Благодаря помощи близких, люди с ментальными нарушениями могут развиваться и жить интересно
Ольга Трубушкина
Общество
Сплоченный экипаж
В Рязани, в Центре боевого применения и переучивания летного состава, чествовали ветеранов дальней авиации, совершивших восхождение на Эльбрус этим летом
Лада Петрова
Авторская колонка
И в Рязани как в Лондоне?
Вячеслав Астафьев
РВ ТВ
Скрипка Ойстраха
Она звучала в Рязани в составе всемирно известного квартета
Димитрий Соколов
Культура
Шум, гам, тарарам, или шоу для всех
В г. Сасове прошел гала-концерт команды КВН «Их разыскивает милиция» (Рязанский филиал МосУ МВД РФ, УМВД России по Рязанской области)
Елена Серебрякова
№ 239 (5280) от
22 декабря 2016
Архив номеров

Сбор средств

Пострадавшим от взрыва бытового газа в Рязани

В свежем номере
Село ждет молодых
На семинаре-совещании обсудили вопросы взаимодействия в подготовке кадров для аграрной отрасли
Время зажигать звезды
Сегодня талантливые дети – завтра классные специалисты
Соглашение подписано
Минимальная зарплата во внебюджетной сфере региона вырастет дважды за год
Структурные изменения
Состоялось заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Рязанской области, которое провел губернатор Олег Ковалев
Молодежь учится управлять
Итоги деятельности в текущем году подвели на заседании молодежного правительства области
Юные инженеры обретут свой дом
В Рязани появится детский технопарк
22 декабря – День энергетика
Как вырастить экспортера
Государство поможет предприятиям выходить на зарубежные рынки
Культура и общество: проблема диалога
Новый представитель региона в федеральной Общественной палате рассказывает о своей работе
Ими гордится город
Заслуженные касимовцы отмечены общественными наградами
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Реклама
Подписка
Приемная
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2016

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Золотой гонг 2016
К оплате подписки принимаются карты
Система Orphus

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru