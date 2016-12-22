Вести районов

СКОПИН. Администрация района уже который год принимает активное участие в подписке, ежегодно организует в актовом зале встречу с сотрудниками Почты России. Так и в этом году 1 декабря работники администрации в очередной раз подписались на любимые издания, отметив, как важно и нужно знать новости своего района и региона в целом. Такая встреча с сотрудниками Почты России позволяет за короткое время оформить подписку всему коллективу. Хочется отметить, что среди жителей района популярностью пользуются не только местная газета «Скопинский вестник», но и региональные издания, в числе которых «Рязанские ведомости».

ЧУЧКОВО. Закончилась уборочная страда, но на полях Остро-Пластиковского сельского поселения кипит работа. Это СПК «Вышгородский», центральная усадьба которого расположена в Рязанском районе, взялся за культуртехническую мелиорацию заросших «лесом» 1 200 гектаров чучковской земли сельхозназначения. Работы идут близ села Старо-Пластиково и деревень Зеленый Курган и Крюково. Прямо на объекте организован пункт обогрева и горячего питания. Люди получают достойную заработную плату и обеспечиваются спецодеждой. Работают весь световой день. Трудятся на очистке поля не только работники СПК «Вышгородский», но и местные жители Сергей Митрохин, депутат районной Думы Вячеслав Букуров, агроном Николай Девин.

СОКОЛОВКА. В селе Тюшеве Рязанского района началось строительство второй очереди поселка комплексной компактной застройки из 49 индивидуальных домов. Жилье в поселке предназначено для работников и молодых специалистов ООО «Авангард». На сегодняшний день за счет средств федерального и областного бюджетов в новом поселке осуществляется строительство сетей газоснабжения, водоснабжения, электроснабжения и канализации. В общей сложности на возведение объектов инженерной инфраструктуры поселка в 2016 году будет израсходовано 25,8 млн. рублей, в том числе 17,17 млн. рублей из федерального бюджета и 8,63 млн. рублей из бюджета Рязанской области. Параллельно за счет собственных средств застройщиков началось строительство нескольких домов.

ЕРМИШЬ. В деревне Турмадеево Надежкинского сельского поселения открылась семейная животноводческая ферма, построенная за счет средств гранта, полученного Зинаидой Хохловой в 2015 году. Общая сумма гранта, выделенная областным министерством сельского хозяйства и продовольствия по итогам конкурсного отбора, составила 11 миллионов рублей, в том числе 9,2 миллиона рублей из федерального и 1,8 миллиона из областного бюджета. С использованием средств государственной поддержки Зинаиде Хохловой удалось полностью реконструировать заброшенные животноводческие помещения. Ферма – светлая и современная: объемный световой конек, пластиковые окна, новый молокопровод с танком-охладителем и автоматизированное поение, а также автоматическая система навозоудаления. Общая сметная стоимость проекта составляет 12,6 миллиона рублей. Ферма рассчитана на 200 голов КРС. КФХ «Хохлова З.Н.» – одно из лучших фермерских хозяйств Рязанской области. До недавнего времени специализировалось на растениеводстве. На скудных землях Ермишинского района средняя урожайность зерновых в 2016 году составила 36,5 ц/га, а пшеницы – более 40 ц/га. В планах предприятия – активное развитие отрасли животноводства.