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03.12.2016
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№226 (5267) |
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Общество
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Победа начиналась в Рязани

О роли Скопина и Михайлова в контрнаступлении советских войск под Москвой шел разговор в музее Вооруженных сил Российской Федерации
Автор фото: Вячеслав Астафьев | Победа начиналась в Рязани
Фото автора.

К участию в межрегиональной научно-практической конференции «Битва за Москву – пролог Великой Победы» пригласили историков, музейных работников, родственников великих полководцев, журналистов. Организована она была правительством Рязанской области, региональным отделением Российского военно-исторического общества, Рязанским землячеством в Москве.

Выбор места проведения конференции не случаен. В Центральном музее Вооруженных сил Российской Федерации, основанном почти столетие назад, хранится богатейшая коллекция экспонатов, в том числе о битве под Москвой. В фондах и экспозиции насчитывается более миллиона единиц хранения. Это боевые и трофейные знамена периода Гражданской и Второй мировой войн, документы, произведения живописи, фотодокументы, оружие, награды, личные вещи офицеров и солдат. На открытой площадке музея экспонируются около 157 единиц боевой артиллерийской, бронетанковой, ракетной (в том числе американская MGM-31A «Першинг-1А»), авиационной, военно-морской техники и вооружения, от орудий и танков Гражданской войны до современных оперативно-тактических и стратегических ракет, ракетоносной авиации и средств ПВО.

На площадке перед музеем установлены памятники воинам-десантникам, погибшим при исполнении воинского долга, и экипажу атомного подводного крейсера «Курск». Рязанцы, прибывшие на конференцию, возложили к памятникам цветы и провели митинг. На митинге выступили заместитель председателя Рязанского регионального отделения Российского военно-исторического общества, капитан II ранга Александр Трушин, председатель Рязанского областного совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Николай Ткач, руководитель Рязанского регионального отделения Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» Михаил Невдах, заместитель председателя Рязанского областного комитета ветеранов ВМФ Геннадий Катышев, президент общественного благотворительного фонда содействия патриотическому воспитанию граждан «Служу Отечеству» Александр Мирзоян.

На открытии конференции участников приветствовал вице-губернатор Рязанской области Сергей Филимонов. Он, в частности, сообщил, что особая роль в битве за столицу принадлежит рязанским городам Скопину и Михайлову. Сегодня можно с уверенностью говорить, что рязанский край стал точкой отсчета Великой Победы. У города Михайлова началось контрнаступление Красной Армии под Москвой, в результате которого враг был отброшен от столицы. Жители захваченного оккупантами Скопина сразу же начали оказывать сопротивление врагу, объединяясь в партизанские отряды. На осадном положении находился Ряжск, где был создан отряд ополчения, который объединил около 3 тысяч человек. В конце ноября 1941 года в город прибыл батальон 84-й бригады морской пехоты.

Он был направлен в Скопин и освободил город. Прифронтовым городом в 1941 году была и Рязань, где работали предприятия, а в госпиталях прошли лечение тысячи раненых бойцов. В Рязанской области всегда считали, что эти города и другие населенные пункты региона достойны того, чтобы навсегда остаться в истории Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

– В 2015 году по инициативе губернатора и депутатов Рязанской областной Думы был принят региональный закон об учреждении почетных званий – «Город воинской доблести», «Населенный пункт воинской доблести» и «Рубеж воинской доблести», – говорит Сергей Филимонов. – Накануне 70-летия Великой Победы почетные звания были присвоены городам Михайлову и Скопину, а год назад городом воинской доблести стала и Рязань. Это наша дань памяти жителям региона, которые проявляли небывалое мужество и стойкость в Великой Отечественной войне.

Торжественным моментом научно-практической конференции явилась демонстрация боевых знамен дивизий Красной Армии, участвовавших в боях под Москвой, – 330-й стрелковой дивизии, освобождавшей от фашистов Михайлов, и 316-й (Панфиловской) дивизии, героически проявившей себя в боях под Москвой.

С научным докладом «Об историческом значении контрнаступления советских войск под Москвой и освобождении города Михайлова» выступил Александр Агарев – заведующий кафедрой истории России РГУ имени С.А. Есенина, доктор исторических наук, профессор, лауреат Государственной премии РФ имени маршала Г.К. Жукова в области военных наук, действительный член академии военных наук, полковник запаса. О духовных факторах победы в битве за Москву рассказала Ольга Воронова – заместитель секретаря Общественной палаты Рязанской области, руководитель центра региональных проектов РГУ имени С.А. Есенина, профессор кафедры журналистики, доктор филологических наук.

В октябре – ноябре 1941 года немецкие бомбы падали на города и села западной части Рязанской области. Люди в оккупированных населенных пунктах сражались с врагом, как могли. Там, куда враг еще не дошел, готовились к отпору фашистов. Об этих героических днях на конференции рассказали главы администраций Ряжского, Скопинского, Михайловского, Захаровского и Рыбновского районов. Рязанцы, приехавшие на конференцию, подарили Центральному музею Вооруженных сил Российской Федерации изданные в регионе книги о событиях 1941 года.

Михайлов освобождала от фашистов 10-я армия под командованием генерала Филиппа Ивановича Голикова. Позже он стал маршалом и после войны бывал в Михайлове. Теперь приезжает его семья.

– Дедушка мало рассказывал о войне, – говорит внучка Филиппа Ивановича Вера Олеговна Шелястина. – Его поколение было сдержанным. С декабря 1941 года вся наша семья уже в четвертом поколении дружит с городом Михайловом. На праздники мы стараемся приезжать туда. Это была очень большая военная победа, но, самое главное, она вселила в души бойцов уверенность – можно побеждать врага. Дух русского солдата очень важен на поле боя. Потом был тяжелый 1942 год, но поворот в умах произошел в декабре 1941 года под Михайловом. С правнучкой Екатериной мы приедем в Михайлов 3 декабря.

Когда немцы зашли в Скопин, дом, в котором родился маршал Сергей Семенович Бирюзов, они не тронули. Очевидно, не успели узнать о нем. Город от врага через три дня освободили морские пехотинцы 84-й морской стрелковой бригады.

Дочь маршала, член правления Фонда памяти полководцев Победы Ольга Бирюзова, неоднократно приезжала на родину отца.

– Папа говорил, что для него самое страшное на войне – обездоленные дети, – рассказывает Ольга Сергеевна Бирюзова. – В каждом ребенке, которого он встречал на войне, видел своих детей. Он как-то вспоминал о своих письмах племяннику, который воевал на Балтике. Папа говорил, что ему легче воевать, потому что вода скрывает следы разрушений. Он на эти разрушения насмотрелся сполна. Я папины письма помню. Помню, как кончилась война. Это был самый счастливый день. Он вспоминал и писал в своей книге об этом великом дне. В конце войны папе было 39 лет. Войну он завершил генерал-полковником.

На конференции в Москве прозвучало, что для немецко-фашистских захватчиков наша столица была главной целью всей восточной кампании. Битва за нее носила характер генерального сражения. Именно здесь за всю историю Второй мировой войны движение гитлеровских армий было остановлено. Начиная с прихода Гитлера к власти в 1933 году и до Московского сражения нацисты не знали неудач. Под Москвой миф о непобедимости Вермахта лопнул.

Статья опубликована в номере 226 (5267) от 03 декабря 2016 года
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