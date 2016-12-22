Рязанцев предупреждают о гололедице и заносах на дорогах

В регионе сегодня прогнозируют сильный снег и метель

На сайте главного управления МЧС России по региону опубликовано метеопредупредение со ссылкой на прогноз филиала Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Сегодня во второй половине дня с сохранением ночью 6 декабря на территории области местами ожидается сильный снег, метель с ухудшением видимости до 500-1000м, усиление юго-западного ветра порывами 14-19 метров в секунду, на дорогах гололедица, местами снежные заносы.