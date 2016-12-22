На трассе в Рязанской области горел автомобиль

Сообщение о пожаре в автомобиле на 310-м километре Федеральной автодороги М-5 «Урал» в Путятинском районе поступило на пульт дежурного «01» вчера в 16 часов 15 минут. Автомобиль поврежден огнем.

Ранним утром в субботу пожар произошел в автомобиле на улице Татарской в Рязани. Огнем уничтожен легковой автомобиль, поврежден второй легковой автомобиль.

В этих пожарах никто не пострадал, сообщается на сайте главного управления МЧС России по региону. Причины возгораний и ущерб устанавливаются.