В новом году в рязанских маршрутках появятся терминалы для безналичной оплаты проезда

Это одно из обязательных требований к рязанским перевозчикам, которые работают на коммерческой основе

Вопросы сотрудничества администрации города с коммерческими перевозчиками по обеспечению качественного и бесперебойного транспортного обслуживания населения обсуждали на рабочем совещании в администрации Рязани.

В числе других обязательных требований, кроме использования терминалов АСОП – автоматизированной системы оплаты проезда, - наличие в транспортном средстве аппаратуры ГЛОНАСС, позволяющей информировать пассажиров и контролирующие органы о местонахождении автобусов. а также терминалов безналичной оплаты проезда (АСОП – автоматизированная система оплаты проезда). А еще, начиная с будущего года, коммерческие перевозчики приступят к поэтапному переходу на использование более вместительных автобусов на маршрутах с наибольшим пассажиропотоком.

Источник: сайт администрации Рязани