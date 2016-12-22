В новом году в рязанских маршрутках появятся терминалы для безналичной оплаты проезда
Вопросы сотрудничества администрации города с коммерческими перевозчиками по обеспечению качественного и бесперебойного транспортного обслуживания населения обсуждали на рабочем совещании в администрации Рязани.
В числе других обязательных требований, кроме использования терминалов АСОП – автоматизированной системы оплаты проезда, - наличие в транспортном средстве аппаратуры ГЛОНАСС, позволяющей информировать пассажиров и контролирующие органы о местонахождении автобусов. а также терминалов безналичной оплаты проезда (АСОП – автоматизированная система оплаты проезда). А еще, начиная с будущего года, коммерческие перевозчики приступят к поэтапному переходу на использование более вместительных автобусов на маршрутах с наибольшим пассажиропотоком.
Источник: сайт администрации Рязани
22 декабря 2016