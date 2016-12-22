За сутки в Рязанской области сгорели два жилых дома

Есть пострадавшие

Сообщение о пожаре в селе Лихунино Клепиковского района поступило на пульт дежурного «01» в два часа ночи в воскресенье. Огнем уничтожен деревянный жилой дом с шиферной кровлей.

Пожар в шиловском селе Тимошкино случился после девяти часов вечера в воскресенье. И здесь жилой деревянный дом полностью сгорел.

В обоих случаях сообщается о пострадавших во время пожара. Причины возгораний и ущерб устанавливаются.

Источник: сайт главного управления МЧС России по Рязанской области