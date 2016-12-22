Супружеская пара погибла в пожаре в Рязанской области

Обстоятельства гибели выясняют следователи

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета России по области, в Скопинском районе проводится доследственная проверка по факту гибели супружеской пары.

Примерно в час ночи 3 декабря в одном из частных жилых домов, расположенных в микрорайоне Октябрьский города Скопина, произошел пожар. Из горящего дома пожарные вынесли тела 65-летнего хозяина дома и его 60-летней супруги, которые по предварительным данным отравились угарным газом.

По данному факту Скопинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области проводится доследственная проверка. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, причина пожара, а также точная причина смерти супругов. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.