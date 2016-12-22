В Рязанской области прошли масштабные рейды ГИБДД

По информации сайта УМВД России по области, в выходные сотрудники Госавтоинспекции в регионе усилили контроль за безопасностью дорожного движения. Инспекторы в первую очередь уделили внимание выявлению грубых нарушений правил дорожного движения, выявлению водителей, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения, а также фактов перевозки детей без использования удерживающих устройств.

На территории области в ходе рейдов «нетрезвый водитель» выявили 34 автолюбителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. 6 из них будут привлечены к уголовной ответственности за повторное нарушение ПДД. Максимальное наказание, которое им грозит – лишение свободы на два года с лишением прав в течение трех лет.

Кроме того, инспекторы выявили 24 факта перевозки несовершеннолетних без использования детских удерживающих устройств.

Госавтоинспекция напоминает, что перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованными ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием специальных детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребёнка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребёнка ремнями безопасности.