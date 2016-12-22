На пяти площадках Рязани прошли ярмарки выходного дня

Как сообщает сайт правительства области, на ярмарках выходного дня на 309 местах торговлю вели 192 товаропроизводителя. В общей сложности было реализовано 6,6 тонны мяса и мясной продукции, 15,6 тонны молока и молочных продуктов, 8 тонн хлеба и хлебобулочных изделий, а также 12,1 тонны картофеля и 6,4 тонны овощей.

Очередные ярмарки выходного дня пройдут в Рязани в субботу, 10 декабря. Они состоятся на Театральной площади, перед ЦНТИ, у кинотеатра «Октябрь», возле ТЦ «КИТ» и ТК «Березовый».