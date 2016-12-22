В Рязани автовладелец, пытаясь скрыть нарушение правил дорожного движения, сообщил об угоне своего авто

Как сообщает сайт УМВД России по области, накануне вечером в полицию обратился 34-летний рязанец, который сообщил, что на улице Великанова нашел свой, угнанный ранее, автомобиль. По словам обратившегося, неизвестный злоумышленник угнал из соседнего двора его «ВАЗ-2112». Приехавшие на место сотрудники ДПС обнаружили, что угонщик попал в ДТП (автомобиль врезался в дерево), а затем, бросив машину, скрылся.

Когда мужчина обратился в полицию, он был заметно пьян, его машину обнаружили недалеко от его дома. Проверяя эти и другие сведения, полицейские предположили, что сообщение об угоне могло быть ложным. Выяснилось, что перед аварией мужчина вместе со знакомой употреблял спиртное, а когда алкогольные напитки закончились, он решил съездить на машине в магазин. На обратном пути девушка попросилась «порулить», но не справилась с управлением, и машина врезалась в дерево, а новоиспеченная автоледи убежала с места ДТП. Чтобы скрыть нарушение, автовладелец заявил об угоне.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.306 УК РФ (Заведомо ложный донос). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.