В следующем году в Рязани пройдет Всероссийский фестиваль искусств студентов-медиков и медицинских работников

Фестиваль включает в себя семь конкурсных направлений: вокальное, танцевальное, инструментальное, театральное, а также конкурс вокальных и вокально-инструментальных ансамблей, конкурс исполнителей оригинального жанра, заочный киноконкурс. Победитель в общекомандном зачёте получит переходящий Кубок Совета ректоров медицинских и фармацевтических вузов России. Рязанский государственный медицинский университет им. И.П. Павлова на протяжении последних пяти лет дважды являлся обладателем кубка и трижды был в числе призеров, а танцевальный коллектив попал в Зал фестивальной славы медиков, куда приглашают самых ярких участников.

Предваряя фестиваль, в нашем городе проходит специальная акция «Три дня в Рязани», которая собрала лауреатов прошлых лет в составе творческих делегаций из восьми вузов России. Акция включает в себя творческие выступления, репетиции, собрания, «круглые столы». Сегодня в Рязанском Дворце молодежи состоялся гала-концерт с лучшими номерами прошлых фестивалей. Его участников поприветствовала заместитель председателя правительства Рязанской области Елена Буняшина.

– Фестиваль вновь вернулся в Рязань. Мне хочется поблагодарить Министерство здравоохранения России и Совет ректоров медицинских и фармацевтических вузов России за возможность снова всем встретиться, пообщаться, поделиться опытом – профессиональным и творческим, – сказала она. – Фестиваль показывает, насколько врачи – разносторонние люди. Старайтесь каждую минуту в жизни совершенствовать себя и мир вокруг.

Ректор РГМУ им. И.П. Павлова Роман Калинин вручил благодарственные письма представителям вузов, прибывшим в Рязань. Он отметил, что на фестивале искусств нас ждет творческая борьба, ведь все участники очень талантливы.