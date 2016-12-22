Спортсмен из Рязанской области стал бронзовым призером международного турнира по дзюдо серии «Большой шлем»

Как сообщает сайт правительства области, заслуженный мастер спорта России по дзюдо спортсмен из Рязанской области Михаил Пуляев завоевал «бронзу» международного турнира по дзюдо серии «Большой шлем».

Соревнования прошли в Японии с 2 по 4 декабря. По итогам состязаний представитель Рязанской области, участник XXXI Летних Олимпийских игр-2016 в Бразилии заслуженный мастер спорта России по дзюдо Михаил Пуляев завоевал бронзовую медаль в весовой категории 66 кг. В схватке за третье место он поборол соперника из Японии. Михаил Пуляев – спортсмен Центра спортивной подготовки области, воспитанник рязанской спортшколы «Комета». Он занимается под руководством заслуженного тренера России Андрея Попова.