Рязанский краевед Игорь Канаев провел для школьников экскурсию по Мемориалу Скорбященского кладбища

В канун 75-летия битвы под Москвой рязанских школьников пригласили к священному месту – Мемориалу Скорбященского кладбища. Экскурсию для ребят провел краевед Игорь Николаевич Канаев.

Он рассказал о том, что Скорбященское кладбище Рязани было основано в 1784 году и находилось тогда за городской чертой. Уже в XVIII веке здесь появился православный храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», а в начале XX века – и старообрядческий того же посвящения. В годы Великой Отечественной войны на Скорбященском кладбище хоронили умерших в госпиталях Рязани раненых, после чего на кладбище был сооружен мемориал, посвященный воинам-героям Великой Отечественной войны. Ныне кладбище включает в себя: мемориальный комплекс, посвященный жертвам Великой Отечественной войны, мемориальное военное кладбище времён войны, мемориал жертвам репрессий в советское время и мемориал ленинградцам, эвакуированным и умершим в Рязани. Недавно на аллее установили таблички с надписями главных сражений времен Великой Отечественной войны.

Многие из школьников, родившихся и проживающих в Рязани, побывали на мемориале впервые, поэтому педагогами была предложена идея включить Мемориал на Скорбященском кладбище в городской туристический маршрут.