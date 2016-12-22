В День Неизвестного солдата в Рязани провели автопробег и митинг на Мемориале Скорбященского кладбища

Организатором памятного дня выступило региональное отделение общероссийской общественной организации по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» (председатель – член общественной палаты Рязанской области Николай Стрелков). На площади Победы, у Вечного огня, поисковики провели митинг памяти погибших.

Далее, облачившись в обмундирование времен 1941 года, члены поисковых клубов Рязани на автомобилях «ГАЗ-69» по центральным улицам города проехали до Мемориала Скорбященского кладбища, где уже собрались рязанские школьники и студенты для проведения митинга. На митинге организаторы вспомнили о тех, кто пропал без вести на фронтах Великой Отечественной войны, о важной и почетной миссии поисковиков по возвращению без вести пропавшим имен. Рязанские поисковики на проведении «Вахты Памяти» в Орловской, Смоленской, Ленинградской, Тверской, Новгородской областях подняли из земли и перезахоронили в братских могилах сотни бойцов. Шестерым удалось вернуть имена и перезахоронить их останки на родине.

День Неизвестного солдата отмечается в стране с 2014 года и, по словам Николая Стрелкова, с каждым годом в этом памятном дне участвует все больше молодежи. Они помнят о тех, кто завоевал для них мир на Земле.