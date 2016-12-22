Главная хоккейная команда Рязанской области в серии буллитов одержала победу над воронежским «Бураном»

В очередном матче чемпионата страны среди клубов высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «Рязань» дома, во Дворце спорта «Олимпийский», встретилась с воронежским «Бураном». Фаворитами поединка считались хозяева: они имеют реальные шансы на попадание в плей-офф, гости же обосновались на последнем месте в турнирной таблице и едва ли смогут выйти в следующую стадию соревнований. Свое превосходство в классе рязанцы стали демонстрировать с первых же минут встречи, реализуя его в заброшенные шайбы. Счет открыл Дмитрий Филатов, гости ответили точным броском, а затем цель поражали только хозяева – Иван Петраков, Алексей Ефимов и Роман Крикуненко довели результат до 4:1.

Соперникам удалось изменить ход поединка и в основное время сделать счет ничейным –4:4. В овертайме результат не изменился, пришлось пробивать буллиты. По две попытки реализовали наш Алексей Ефимов и Денис Коротеев из «Бурана». И все же окончательную, победную, точку удалось поставить хозяевам – отличился Данил Юртайкин. В итоге «Рязань» добыла два очка и занимает семнадцатое место, но следует учесть: соперники провели на один-два матча больше, так что рязанцы в случае успеха в ближайших матчах значительно улучшат турнирное положение. Напомним, в турнир плей-офф выходят шестнадцать сильнейших коллективов из 26 стартовавших.

Ближайший поединок «Рязань» вновь проведет дома – 9 декабря во Дворце спорта «Олимпийский» она сыграет с занимающим девятнадцатую позицию хоккейным клубом «Саров». Начало встречи – в 19.00.