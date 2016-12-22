Впервые в Рязани в новостройке установлены газоанализаторы

Губернатор Олег Ковалев осмотрел новый жилой дом № 6Б на ул. Бирюзова в Рязани, построенный по программе Рязанской области по переселению граждан из аварийного жилья. Дом двухсекционный, 19-этажный, на 190 квартир. Общая стоимость жилых помещений составляет около 190 млн. рублей. По словам генерального директора строительной компании ООО «Лидер» Игоря Клеутина, уже в декабре этого года в дом будут переселены 153 семьи из 18 аварийных жилых домов.

Губернатор высоко оценил качество строительных работ, внутренней отделки квартир и отметил, что дом возведен с применением современных технологий строительства. В частности, в каждой квартире установлен газоанализатор, который дает сигнал в случае возникновения газа в помещении и автоматически отключает газовое оборудование, спроектирована система поквартирного отопления.