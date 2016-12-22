В 2016 году в рамках программы переселения новое жилье получили около 1300 рязанцев
Об этом сказал губернатор Олег Ковалев во время осмотра нового жилого дома № 6Б на ул. Бирюзова в Рязани, построенного по программе Рязанской области по переселению граждан из аварийного жилья. Всего в этом году по программе построено более 20 тыс. квадратных метров.
«Это самый активный год реализации программы, – подчеркнул Олег Ковалев. – Планируется, что новая программа переселения из аварийного жилья начнет действовать с 2018 года, мы пока не знаем условия ее реализации. Поэтому я прошу сейчас Правительство РФ дать нам дополнительные средства, чтобы можно было дополнительно переселить нуждающихся в новом жилье людей. Свое софинансирование обеспечим».
22 декабря 2016