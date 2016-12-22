619 кубометров снега собрали и вывезли в ходе работ по уборке дорог и улиц Рязани

Как сообщает сайт администрации города, сегодня продолжается работа по уборке областного центра от снега. На дорогах работают более 20 пескоразбрасывателей. Снег вывозят с Первомайского проспекта, пл. Победы, ул. Подбельского. В очистке тротуаров, остановок общественного транспорта, парков и скверов было задействовано 5 тракторов, привлечены более 200 работников дирекции благоустройства города.

Опасные участки автодорог обрабатывают пескосоляной смесью. Также пескосоляной смесью обрабатывают очищенные тротуары.