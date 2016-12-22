Сотрудники полиции помешали злоумышленникам в Рязани организовать сеть по сбыту синтетических наркотиков

Как сообщает сайт УМВД России по области, в ходе мониторинга сети интернет сотрудники полиции обратили внимание на подозрительную активность во всемирной паутине двух молодых рязанцев. 25-летний мужчина и его 23-летний земляк не были знакомы, но вели в интернете схожую деятельность. Полицейские предположили, что мужчины с помощь тайников – «закладок» пытаются сбывать наркотики. Подозреваемых задержали одновременно во время проверок на городских улицах. Каждый из них был задержан в момент совершения «закладки». Выяснилось, что старший наркосбытчик успел сделать одну «закладку», а его «коллега» – 6. При этом в автомобиле 25-летнего мужчины обнаружили более полусотни контейнеров с синтетическим наркотическим веществом. У 23-летнего рязанца изъяли почти 7 граммов наркотика, а у 25-летнего – более 53 граммов наркотического средства.

В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по ч.4 ст.228.1 УК РФ.