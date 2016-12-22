Рязанский «Элекс-Фаворит» разгромил на своей площадке «Волгу-Саратов»

Как сообщает сайт регионального министерства молодежной политики, физкультуры и спорта, в воскресенье, 4 декабря, в очередном матче первенства России по мини-футболу среди команд конференции «Запад» Высшей лиги «Элекс-Фаворит» одержал уверенную победу над МФК «Волга-Саратов». Всю встречу рязанцы провели на хороших скоростях, постоянно прессингуя соперника, создавая многочисленные острые моменты у чужих ворот. В итоге МФК «Волга-Саратов» был разгромлен в Шилове – 8:2.

Победа позволила «Элексу-Фавориту» подняться на 7-е место в турнирной таблице. Следующую встречу наша команда проведет 10 декабря в Москве с дублем «Дины».

Перед этой встречей в составе команды из Рязани произошли серьёзные изменения. Клуб принял решение расстаться с четверкой московских легионеров: Геннадием Ионовым, Антоном Искусных, Виктором Соченковым и Максимом Копейкиным. Вместо них в команду пришли лучший бомбардир прошлогодней Высшей лиги Денис Голунов и один из лидеров прекратившего существование пензенского «Атмиса» Александр Телегин.