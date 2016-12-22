Рязанская НПК - победитель областного смотра-конкурса на лучшую организацию шефской работы

Рязанская нефтеперерабатывающая компания, дочернее общество НК «Роснефть» стала победителем областного смотра-конкурса на лучшую организацию шефской работы в системе образования в 2016 году. Предприятие отмечено в номинации «Социальное партнёрство: шефы и профессиональная образовательная организация». Чествование победителей и лауреатов смотра-конкурса состоялось в правительстве региона. Губернатор Рязанской области Олег Ковалев вручил генеральному директору АО «РНПК» Владимиру Абрамову диплом победителя и медаль «Лучшему шефу года».

Рязанская НПК на протяжении многих лет активно сотрудничает со школами города, вузами страны и среднепрофессиональными учебными заведениями региона. Поддержку образовательным учреждениям предприятие оказывает в рамках корпоративной программы непрерывного образования «школа-вуз-предприятие».

В 2015 году при поддержке Рязанской НПК Рязанский колледж электроники приобрел новую лабораторию химии нефти. Предприятие выделило средства на развитие учебной базы по специальности «Переработка нефти и газа», закупку современных приборов и реактивов, химической посуды и лабораторной мебели для лаборатории. Новая лаборатория помогает будущим технологам и механикам изучать все основные процессы нефтепереработки, а также состав нефтяных фракций.

Для учащихся завод организует экскурсии по промышленной площадке с посещением технологических объектов и общением со специалистами. Предоставляет свою учебную базу (учебный полигон) для проведения уроков. Учащиеся среднепрофессиональных учебных заведений проходят производственную практику на заводе. Предприятие оказывает содействие учащимся при написании дипломных (выпускных) работ: предлагает темы, не оторванные от реального производства, сопровождает написание и организует предварительную защиту выпускных работ.

Выпускники среднепрофессиональных учебных заведений имеют возможность продолжить обучение и получить высшее образование в Рязанском государственном радиотехническом университете (РГРТУ) на кафедре «Химическая технология органических веществ». Спецкафедра по подготовке кадров для нефтяной отрасли была открыта по инициативе Рязанской НПК в 2011 году. За годы сотрудничества на кафедре создана хорошая материально-техническая база: есть три лаборатории, которые завод оснастил современным оборудованием. Лучшим студентам выплачиваются корпоративные стипендии. Студенты кафедры занимаются на новейшем оборудовании, для них организуются обзорные экскурсии на промышленную площадку, производственные и преддипломные практики с проведением занятий на учебном полигоне Руководители и специалисты предприятия читают спецкурсы, сопровождают написание и защиту выпускных работ. Молодые специалисты РНПК проводят для студентов командообразующие мероприятия, спортивные и интеллектуальные турниры.

Рязанская НПК активно сотрудничает со школами города. На регулярной основе для школьников организуются экскурсии по заводу для знакомства с деятельностью компании. В 2016 году на базе школы №43 г. Рязани был организован и запущен первый «Роснефть-класс». Для этого в школе отремонтированы и оформлены в корпоративном стиле «Роснефти» просторные кабинеты. В распоряжении учащихся – школьная форма, новенькие учебные пособия, компьютерное и химическое оборудование.

Справка

В 2016 году смотр-конкурс на лучшую организацию шефской работы в системе образования проводился уже в 11-й раз. Среди лауреатов – предприятия, адвокатская контора и колония-поселение. Конкурс проходил по четырем номинациям: «Социальное партнерство: шефы и школа города», «Социальное партнерство: шефы и сельская школа», «Социальное партнерство: шефы и детский сад», а также «Социальное партнерство: шефы и профессиональная образовательная организация».