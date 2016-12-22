Рязанская НПК - победитель областного смотра-конкурса на лучшую организацию шефской работы

Областная общественно-политическая газета
21:10 МСК
Четверг
22 декабря 2016 года
№239 (5280)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономика70 лет ПобедыКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Подписка на PDF-версию | Войти
В Генплане Рязани появится еще одна зеленая зона В Рязани сгорел автомобиль На проходящем в Рязанской области традиционном турнире по мини-футболу памяти братьев Артемьевых определились претенденты на медали В Рязани для «Театральной России» ищут новое место Рязанская школьница – будущий геймдизайнер победила в конкурсе «Профессия мечты» В Рязани, на здании регионального отделения ДОСААФ России Рязанской области открыли памятную доску Виктору Адояну В Рязанской области подвели предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи Завтра по ряду адресов в Рязани отключат электроэнергию Уполномоченным по правам ребенка в Рязанской области вновь стала Екатерина Мухина Руководство регионального отделения партии «Единая Россия» и депутаты областной Думы приняли участие в акции «Подари детям праздник»В Рязанской области объявлено метеопредупреждениеС лучшими работами преподавателей ВГИК можно познакомиться в рязанском музее Более 60 молодых рязанцев получили именные стипендии губернатора Спортсмены Шиловского района Рязанской области подвели итоги года Рязанская облдума завершила осеннюю сессию Губернатор обсудил с руководителями хозяйств положение дел и стратегию развития молочного животноводства Рязанский губернатор выступил Дедом Морозом для двух воспитанников школы-интерната В Рязани отметили День энергетика О перспективах сотрудничества Рязанской области с Германией говорили в ходе встречи региональный уполномоченный Посольства Германии в России Фредерик Клаустермайер и представители регионального министерства экономического развития и торговли Губернатор поблагодарил депутатов Рязанской облдумы за профессионализм В Сасове Рязанской области состоялось заседание антитеррористической комиссии города Сотрудники прокуратуры за 11 месяцев этого года в Рязанской области пресекли более 28 тысяч нарушений федерального законодательства В Рязани полицейские проверили условия проживания детей в семьях, поставленных на профилактический учет В рамках Года экологии в Рязанской области пройдет более 500 мероприятий Ряду организаций Рязани могут предоставить возможность получить преференции по аренде
Главная страница / Новости Рязани и области
05.12.2016
Просмотров: 182
Общество
Версия для печати

Рязанская НПК - победитель областного смотра-конкурса на лучшую организацию шефской работы

Рязанская НПК - победитель областного смотра-конкурса на лучшую организацию шефской работы

Рязанская нефтеперерабатывающая компания, дочернее общество НК «Роснефть» стала победителем областного смотра-конкурса на лучшую организацию шефской работы в системе образования в 2016 году. Предприятие отмечено в номинации «Социальное партнёрство: шефы и профессиональная образовательная организация». Чествование победителей и лауреатов смотра-конкурса состоялось в правительстве региона. Губернатор Рязанской области Олег Ковалев вручил генеральному директору АО «РНПК» Владимиру Абрамову диплом победителя и медаль «Лучшему шефу года».

Рязанская НПК на протяжении многих лет активно сотрудничает со школами города, вузами страны и среднепрофессиональными учебными заведениями региона. Поддержку образовательным учреждениям предприятие оказывает в рамках корпоративной программы непрерывного образования «школа-вуз-предприятие».

В 2015 году при поддержке Рязанской НПК Рязанский колледж электроники приобрел новую лабораторию химии нефти. Предприятие выделило средства на развитие учебной базы по специальности «Переработка нефти и газа», закупку современных приборов и реактивов, химической посуды и лабораторной мебели для лаборатории. Новая лаборатория помогает будущим технологам и механикам изучать все основные процессы нефтепереработки, а также состав нефтяных фракций.

Для учащихся завод организует экскурсии по промышленной площадке с посещением технологических объектов и общением со специалистами. Предоставляет свою учебную базу (учебный полигон) для проведения уроков. Учащиеся среднепрофессиональных учебных заведений проходят производственную практику на заводе. Предприятие оказывает содействие учащимся при написании дипломных (выпускных) работ: предлагает темы, не оторванные от реального производства, сопровождает написание и организует предварительную защиту выпускных работ.

Выпускники среднепрофессиональных учебных заведений имеют возможность продолжить обучение и получить высшее образование в Рязанском государственном радиотехническом университете (РГРТУ) на кафедре «Химическая технология органических веществ». Спецкафедра по подготовке кадров для нефтяной отрасли была открыта по инициативе Рязанской НПК в 2011 году. За годы сотрудничества на кафедре создана хорошая материально-техническая база: есть три лаборатории, которые завод оснастил современным оборудованием. Лучшим студентам выплачиваются корпоративные стипендии. Студенты кафедры занимаются на новейшем оборудовании, для них организуются обзорные экскурсии на промышленную площадку, производственные и преддипломные практики с проведением занятий на учебном полигоне Руководители и специалисты предприятия читают спецкурсы, сопровождают написание и защиту выпускных работ. Молодые специалисты РНПК проводят для студентов командообразующие мероприятия, спортивные и интеллектуальные турниры.

Рязанская НПК активно сотрудничает со школами города. На регулярной основе для школьников организуются экскурсии по заводу для знакомства с деятельностью компании. В 2016 году на базе школы №43 г. Рязани был организован и запущен первый «Роснефть-класс». Для этого в школе отремонтированы и оформлены в корпоративном стиле «Роснефти» просторные кабинеты. В распоряжении учащихся – школьная форма, новенькие учебные пособия, компьютерное и химическое оборудование.

Справка

В 2016 году смотр-конкурс на лучшую организацию шефской работы в системе образования проводился уже в 11-й раз. Среди лауреатов – предприятия, адвокатская контора и колония-поселение. Конкурс проходил по четырем номинациям: «Социальное партнерство: шефы и школа города», «Социальное партнерство: шефы и сельская школа», «Социальное партнерство: шефы и детский сад», а также «Социальное партнерство: шефы и профессиональная образовательная организация».

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте сегодня в ленте новостей:
19:14
Спортсмены Шиловского района Рязанской области подвели итоги года
18:58
Ряду организаций Рязани могут предоставить возможность получить преференции по аренде
18:56
В Генплане Рязани появится еще одна зеленая зона
18:47
Более 60 молодых рязанцев получили именные стипендии губернатора
18:27
С лучшими работами преподавателей ВГИК можно познакомиться в рязанском музее
18:23
Рязанский губернатор выступил Дедом Морозом для двух воспитанников школы-интерната
18:22
В Сасове Рязанской области состоялось заседание антитеррористической комиссии города
17:47
Руководство регионального отделения партии «Единая Россия» и депутаты областной Думы приняли участие в акции «Подари детям праздник»
17:46
Губернатор обсудил с руководителями хозяйств положение дел и стратегию развития молочного животноводства
17:44
В Рязани отметили День энергетика
16:15
В Рязани полицейские проверили условия проживания детей в семьях, поставленных на профилактический учет
15:59
В рамках Года экологии в Рязанской области пройдет более 500 мероприятий
15:56
В Рязани для «Театральной России» ищут новое место
15:55
Губернатор поблагодарил депутатов Рязанской облдумы за профессионализм
15:49
Уполномоченным по правам ребенка в Рязанской области вновь стала Екатерина Мухина
15:49
На проходящем в Рязанской области традиционном турнире по мини-футболу памяти братьев Артемьевых определились претенденты на медали
15:40
Рязанская облдума завершила осеннюю сессию
15:32
О перспективах сотрудничества Рязанской области с Германией говорили в ходе встречи региональный уполномоченный Посольства Германии в России Фредерик Клаустермайер и представители регионального министерства экономического развития и торговли
15:12
В Рязани, на здании регионального отделения ДОСААФ России Рязанской области открыли памятную доску Виктору Адояну
14:33
Рязанская школьница – будущий геймдизайнер победила в конкурсе «Профессия мечты»
13:58
В Рязанской области объявлено метеопредупреждение
13:54
В Рязани сгорел автомобиль
12:46
Сотрудники прокуратуры за 11 месяцев этого года в Рязанской области пресекли более 28 тысяч нарушений федерального законодательства
12:26
В Рязанской области подвели предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи
12:20
Завтра по ряду адресов в Рязани отключат электроэнергию
12:11
В Рязанской области сгорел дом и хозпостройка
12:05
Жители ряда домов Рязани остались без холодной воды
11:53
Школьникам Рязани перед новогодними каникулами напомнят о правилах поведения на железной дороге
11:52
За ночь с улиц Рязани вывезли более 1500 кубометров снега
11:42
Рязанские студенты засветились на региональном фестивале
11:25
Движение по проезжей части по ул. Свободы в Рязани (в районе РГУ) полностью восстановят в течение дня
10:36
В Рязани полицейские раскрыли кражу
10:29
За сутки в Рязанской области произошло 36 ДТП
10:28
В Рязанской области «ГАЗ» столкнулся с иномаркой
10:18
За 11 месяцев сотрудники правоохранительных органов Рязанской области допустили более 10 тысяч нарушений при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлениях
09:59
Два пожарных автомобиля тушили возгорание в жилом доме в Рязанской области
09:24
За сутки в Рязанской области зафиксировали 21 преступление и происшествие
09:02
Губернатор Рязанской области Олег Ковалев поздравил жителей региона с Днем энергетика
№ 239 (5280) от
22 декабря 2016
Архив номеров

Сбор средств

Пострадавшим от взрыва бытового газа в Рязани

В свежем номере
Село ждет молодых
На семинаре-совещании обсудили вопросы взаимодействия в подготовке кадров для аграрной отрасли
Время зажигать звезды
Сегодня талантливые дети – завтра классные специалисты
Соглашение подписано
Минимальная зарплата во внебюджетной сфере региона вырастет дважды за год
Структурные изменения
Состоялось заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Рязанской области, которое провел губернатор Олег Ковалев
Молодежь учится управлять
Итоги деятельности в текущем году подвели на заседании молодежного правительства области
Юные инженеры обретут свой дом
В Рязани появится детский технопарк
22 декабря – День энергетика
Как вырастить экспортера
Государство поможет предприятиям выходить на зарубежные рынки
Культура и общество: проблема диалога
Новый представитель региона в федеральной Общественной палате рассказывает о своей работе
Ими гордится город
Заслуженные касимовцы отмечены общественными наградами
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Реклама
Подписка
Приемная
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2016

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Золотой гонг 2016
К оплате подписки принимаются карты
Система Orphus

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru