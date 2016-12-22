В пожарах, произошедших на минувшей неделе в Рязанской области, 6 человек погибли

Еще один с ожогами II и III степени был госпитализирован

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, с 28 ноября по 4 декабря огнеборцы в регионе ликвидировали 18 пожаров. В результате возгораний уничтожено и повреждено 17 строений и 3 единицы техники. Есть пострадавшие.

30 ноября в пожаре в жилом доме на улице Смирягина в городе Новомичуринске Пронского района погиб мужчина 1936 года рождения.

На пожаре, который произошел 1 декабря в жилом доме на улице Мира в поселке Комсомольский города Скопина, пострадал мужчина. С ожогами II-III степени он был госпитализирован.

2 декабря во время пожара в нежилом бетонном помещении на улице Высоковольтная города Рязани погиб мужчина, личность которого устанавливается.

В этот же день пожар в жилом доме на улице Центральная в селе Глядково Сасовского района унес жизнь мужчины 1931 года рождения.

На пожаре, который произошел 3 декабря в жилом 9-ти квартирном доме на улице Заводской города Скопина, погибли хозяева квартиры – мужчина 1952 года рождения и женщина 1948 года рождения.

4 декабря в пожаре в жилом доме в селе Лихунино Клепиковского района погибла женщина 1961 года рождения.

К ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные формирования привлекались 1 раз.