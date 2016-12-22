В Рязанской области автолюбителей призывают быть предельно осторожными и внимательными на дорогах

В связи со сложившимися погодными условиями Госавтоинспекция региона обращается к водителям с просьбой соблюдать дистанцию, боковой интервал, уступать дорогу снегоуборочной технике, а также по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. Как сообщает сайт УМВД России по области, в том случае, если в пути автолюбителя застал снегопад, необходимо снизить скорость автомобиля, увеличить дистанцию и боковой интервал по отношению к другим транспортным средствам.

Автомобилистам, попавшим в ДТП или иную нештатную ситуацию на рязанских дорогах, можно обратиться в дежурную часть регионального Управления ГИБДД по телефону (4912) 27-50-70. Если вы попали в ДТП в областном центре, телефон дежурной части ОБ ДПС ГИБДД – (4912) 46-30-40.