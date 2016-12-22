Главный врач городской поликлиники № 2 Рязани стал Заслуженным работником здравоохранения РФ

В правительстве области чествовали лучших представителей трудовых коллективов региона. Государственные и региональные награды, свидетельства о присвоении почетных званий получили работники здравоохранения, образования, сельского хозяйства, представители промышленных предприятий, журналисты и спортсмены. Главный врач Городской поликлиники № 2 Олег Нагибин удостоен знака Заслуженного работника здравоохранения РФ, сообщает сайт регионального министерства здравоохранения.