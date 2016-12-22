Николай Комков назначен на должность заместителя председателя правительства Рязанской области

5 декабря губернатор Олег Ковалев подписал постановление о назначении на должность заместителя председателя правительства региона.

В соответствии с постановлением, Комков Николай Михеевич назначен на государственную должность Рязанской области заместителя председателя правительства Рязанской области – руководителя представительства правительства Рязанской области с 5 декабря 2016 года.

Источник: сайт правительства Рязанской области