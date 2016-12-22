Рязанская область готовится к празднованию 160-летия со дня рождения К.Э. Циолковского

В работе посвященного этой теме совещания приняли участие представители министерства культуры и туризма региона, Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина, художественного училища им. К.Г. Вагнера, радиотехнического университета, политехнического университета.

Участники совещания обсуждали предложения по подготовке и проведению юбилея ученого. Кроме того, рассмотрены проекты по развитию музея К.Э. Циолковского, касающиеся благоустройства территории музейного комплекса, создания проекта детской игровой и познавательной площадки «Космос», оснащения существующих музейных экспозиций интерактивными экспонатами.

Источник: сайт правительства Рязанской области