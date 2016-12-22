Рязанские спортсмены завоевали медали всероссийских соревнований по гиревому спорту

Сайт регионального министерства молодежной политики, физкультуры и спорта сообщает, что с 30 ноября по 4 декабря в Калуге прошли всероссийские соревнования – «Кубок Губернатора Калужской области по гиревому спорту». Честь Рязанской области отстаивали десять спортсменов.

В упражнении толчок по длинному циклу среди мужчин первое место в весовой категории до 85 кг завоевал чемпион России и мира этого года Иван Кулаков (тренер Шматов И.Б.). В весовой категории до 95 кг среди мужчин Максим Сисейкин занял второе место в двоеборье (173,5 очка) и впервые выполнил норматив мастера спорта России («Кубок Губернатора Калужской области по гиревому спорту» - «мастерский» турнир). Мастер спорта России Дмитрий Пономарев в этой же весовой категории занял третье место.

В весовой категории до 73 кг среди мужчин мастер спорта России Виктор Ванин занял пятое место в двоеборье (152,5 очка), среди юношей 1998-2000 г.р. в категории до 68 кг Егор Пономарев занял второе место (63 очка, тренер Пономарев Д.В.), Николай Монетов в этой же весовой категории занял третье место (тренер Сазонов М.Н.), Евгений Любцов занял третье место в категории до 63 кг (63 очка, тренер Пономарев Д.В.).

Самый юный участник Рязанской команды Никита Атласов в двоеборье среди мальчиков 2004 г.р. и моложе показал третий результат (188 очков, тренер Сазонов М.Н.).

В командном зачете сборная Рязанской области заняла шестое место из 30.