Рязанцы отметили 75-ю годовщину битвы под Москвой

Торжества начались на площади Победы в Рязани, где собрались представители власти, общественных организаций, ветераны Великой Отечественной войны, молодежь, школьники.

Цветы к Вечному огню возложили участник битвы под Москвой Николай Дмитриевич Фирсов, губернатор Олег Ковалев, представители правительства области, Рязанской областной думы, администрации Рязани и Рязанской городской думы, а также общественных организаций, волонтерского и кадетского движения, отрядов «Юнармия».

В Рязанской областной филармонии была организована тематическая мультимедийная выставка «Битва за Москву – 75». В ходе экскурсии участники торжеств ближе познакомились с тем, что удалось пережить рязанцам в первые месяцы войны. Немцы бомбили Рязань и села в Захаровском, Ряжском, Скопинском, Михайловском районах. В Рязани был создан добровольческий полк, Скопин обороняли от фашистов добровольцы истребительного батальона, на захваченной врагом территории действовали многочисленные партизанские отряды. Скопин 28 ноября был освобожден от фашистов за один день силами 84-й отдельной морской бригады, 10-я армия генерала Филиппа Голикова в ночь с 6 на 7 декабря 1941 года освободила от захватчиков Михайлов.

Имена бойцов, освобождавших от врага рязанскую землю и участвовавших в битве под Москвой, увековечили на баннерах выставки «Герои Московской битвы», оформленной в фойе Рязанской областной филармонии. Многие из них, к сожалению, погибли, а иные не дожили до сегодняшнего дня. Но на торжества пришли и те, кто живет сегодня среди нас. Шестерым рязанцам, участвовавшим в Московской битве, губернатор Олег Ковалев вручил памятный нагрудный знак «75 лет битвы за Москву». Среди них Петр Сергеевич Барабанов, Константин Сергеевич Гришанов, Татьяна Алексеевна Овчинникова, Виталий Сергеевич Толстов, Илья Леонидович Грузинский и Николай Дмитриевич Фирсов.

В концертном зале Рязанской областной филармонии в торжественной обстановке состоялось вручение грамот о присвоении населенным пунктам Рязанской области почетного звания «Рубеж воинской доблести». Грамоты губернатор вручил делегации Ряжского района. Почетное звание «Рубеж воинской доблести» присвоено городу Ряжску и селу Нагорное Журавинского сельского поселения. Грамота вручена и делегации Скопинского района. Почетное звание «Рубеж воинской доблести» присвоено селам Горлово, Клекотки и Богослово Горловского сельского поселения.

По словам губернатора, рязанцы по праву гордятся тем, что освобождение нашей земли от фашистских завоевателей началось в Рязанской области, и рязанцы тем самым внесли существенный вклад в победу в битве под Москвой.