В Рязани прошла образовательная конференция для общественных активистов

В администрации областного центра состоялась образовательная конференция «Добрососедство как инструмент решения жилищных проблем». В конференции приняли участие заместитель главы администрации Рязани Николай Демко, помощник председателя Всероссийского Совета местного самоуправления, председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Станислав Неверов, доктор политических наук, профессор Высшей школы экономики Елена Шомина, руководитель федерального проекта «Добрые соседи» Сергей Кузнецов, руководитель проекта «Соседские центры» Максим Шпаковский, председатель правления Ассоциации органов ТОС Рязанской области Мария Бобкова, председатели комитетов территорий общественного самоуправления (ТОС) Рязани, общественные активисты.

Валерий Демко отметил, что «движение ТОС продолжает развиваться», в настоящее время в Рязани действуют 52 ТОСа, еще 3 находятся в стадии образования.

По словам Елены Шоминой, которая занимается изучением и созданием системы ТОС с 1988 года, Рязань является «важнейшей опорной точкой в Центральном федеральном округе», «территорией вдохновения» для развития системы ТОС в России.

– В Рязани активные жители и понимающая власть, – объяснила Елена Шомина успех работы территорий общественного самоуправления.